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Центральная избирательная комиссия решила исключить кандидата из списка партии "За Альтернативу" — по просьбе самого претендента. Как сообщает Русское вещание LTV7, журналист и бывший сотрудник радио Pik Аркадий Кариев утверждает, что не давал согласия на участие в выборах, а в ЦИК подозревают, что его подпись могла быть подделана. Комиссия и Кариев обратились с заявлением в полицию.

Мужчина рассказал что одни утром "проснулся кандидатом в депутаты в Сейм от партии "За альтернативу"". Эту новость ему сообщили знакомые.

"В начале августа мне позвонил Юрий Журавлёв и спросил, не хочу ли я поучаствовать в списке. Я сказал: "А есть ли у меня выбор?" Журавлёв — хозяин радио Pik. И до сих пор было так, что, если ты отказываешься, ты автоматически теряешь работу", — поделился он.

Однако, по словам Кариева, никаких документов он не подписывал, и как его подпись оказалась на заявлении в ЦИК — не понимает. Поэтому "кандидат" попросил Центризбирком исключить его из списка. Глава комиссии Арнис Цимдарс говорит — вычеркивание кандидатов из списка по их просьбе закон не предусматривает, но этот случай особый.

"Он не подписывал документы и согласия не давал. По сути, произошла фальсификация документов", — отметил он.

А подающий список объяснение этому факту дать не смог, поэтому ЦИК принял решение о вычёркивании кандидата.

Свои подозрения ЦИК оформил в виде заявления в полицию, и не исключено, что там проверят подлинность подписей всех 34 кандидатов, оставшихся в списке партии «За альтернативу». По словам главы партии Юрия Журавлёва, решение баллотироваться Кариев принял сам, и сам же позже передумал.

— Что вы знаете о том как господин Кариев попал в список Вашей партии?

— Был пьян, подскользнулся, упал, очнулся, гипс, — смеется Журавлев.

— Подпись кто ставил, он сам?

— Конечно он сам! Кто же еще! Аркадий Кариев обиделся на радиослушателей, сказал, что они его не любят. И сказал — я пойду, потому что шансов у меня никаких нет. Потому что радиослушатели не любят и говорят "Зачем он у вас в списках?" и т.д. Он обиделся. У него поехала немножко крыша, я говорю: "Аркадий, иди устраивай скандал"

"Мне будет 65, у меня взрослая дочь. Я не хочу позориться и находиться среди этих людей", — заявил LTV7 Кариев.

Он указал, что со стороны Юрия Журавлева получил скрытые угрозы, из-за чего написал заявление в полицию.

Ранее из списков кандидатов в 13-й Сейм Центральная избирательная комиссия решила вычеркнуть семерых претендентов, а 21 августа — и Татьяну Жданок.