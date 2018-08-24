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В августе самой популярной партией в Латвии оставалось "Согласие", за которое проголосовали бы 21,5% избирателей, свидетельствуют данные опроса, проведенного SKDS по заказу LTV.

За Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) проголосовали бы 11,5% респондентов, за партию KPV LV - 7,5%, а за Нацобъединение - 6,1%.

За "Новое Единство" проголосовали бы 5,1% избирателей, за "Для развития/За!" - 3,1%. Новую консервативную партию и Латвийское объединение регионов поддержали бы 2,9% опрошенных граждан, а партию "No sirds Latvijai" - 1,8%.

За Русский союз Латвии проголосовали бы 1,2% избирателей, за партию "Прогрессивные" - 0,9%.

При этом 23% опрошенных еще не знают, за кого будут голосовать на выборах Сейма, а 12% указали, что на выборы не пойдут.

Напомним, в июле самый большой рост рейтингов продемонстрировала партия Артуса Кайминьша KPV LV ("Кому принадлежит страна"), которая обогнала объединение "Для развития/За!" и Национальное объединение.