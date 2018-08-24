Рейтинг партий: лидируют "Согласие", СЗК и KPV LV (21)

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Политика | 24 августа 2018 года, 08:28

В августе самой популярной партией в Латвии оставалось "Согласие", за которое проголосовали бы 21,5% избирателей, свидетельствуют данные опроса, проведенного SKDS по заказу LTV.

За Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) проголосовали бы 11,5% респондентов, за партию KPV LV - 7,5%, а за Нацобъединение - 6,1%.

За "Новое Единство" проголосовали бы 5,1% избирателей, за "Для развития/За!" - 3,1%. Новую консервативную партию и Латвийское объединение регионов поддержали бы 2,9% опрошенных граждан, а партию "No sirds Latvijai" - 1,8%.

За Русский союз Латвии проголосовали бы 1,2% избирателей, за партию "Прогрессивные" - 0,9%.

При этом 23% опрошенных еще не знают, за кого будут голосовать на выборах Сейма, а 12% указали, что на выборы не пойдут.

Напомним, в июле самый большой рост рейтингов продемонстрировала партия Артуса Кайминьша KPV LV ("Кому принадлежит страна"), которая обогнала объединение "Для развития/За!" и Национальное объединение.

Комментарии 21
Барабуум Тыщ2 часа назад
В палате без изменений, наш дурдом голосует за тех же.
3
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Идиотам2 часа назад
Чем твоё "согласие" отличается от прочих нацистских партий? На всех голосованиях поддерживают ВЛ,даже за штрафы за русский язык не постеснялись голосовать.А за русские школы слова не сказали.
4
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моцарт2 часа назад
В августе самой популярной партией в Латвии оставалось "Согласие", за которое проголосовали бы 21,5% избирателей,

Видимо, кто больше платит у того популярность и рейтинг высокий, но вот вопрос, откуда ему быть высоким, если эти многолетние сидельцы-тихони, за исключением Ивара Зариньша НИЧЕГО не делают, ожирели и обросли недвижимостью, счетами, также как и правящие, один кекс указал столько наличности, что можно неделю кормить ВСЕХ пенсионеров и инвалидов Латвии, и вот тут, что может кто-то ещё желает их видеть 4 года в тишине туалета,моцарт у сеймовского корыта?? Лично, мы , а это 10 человек твёрдо НЕТ!!! И это 100%, а значит рейтинг дутый!
5
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