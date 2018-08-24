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Татьяна Жданок обжаловала в Административном окружном суде решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) вычеркнуть ее из списка кандидатов в депутаты от Русского союза Латвии (РСЛ) по Видземскому избирательному округу.

Таким образом, решения ЦИК об исключении из списков кандидатов обжаловали уже три человека - Жданок, представитель Партии действия Айвар Заблоцкис и представитель партии "За альтернативу" Валдис Таупманис.

ЦИК приняла решение об исключении Жданок на основе постановление суда, которое подтверждает, что она участвовала в деятельности коммунистической партии Латвии после 13 января 1991 года и на нее распространяется установленный в законе о выборах в Сейм запрет баллотироваться.

Как ранее заявила Жданок, если административный суд примет по ее жалобе неблагоприятное решение, она обратится в Европейский суд по правам человека.

Фото: facebook.com