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После сложного года партии "Единство" удалось восстановиться в новом качестве, заявил на съезде партии ее лидер, министр экономики Арвил Ашераденс.

Он сказал, что прожит, возможно, самый трудный год в истории "Единства". Из партии исключены люди, чья деятельность была деструктивной.

Из фракции вышли депутаты Виктор Валайнис и Анрийс Матисс, которые, по мнению Ашераденса, хотели должностей, но не были связаны с ценностями партии.

Ашераденс, председатель партийного объединения "Новое Единство" Кришьянис Кариньш и председатель парламентской фракции Хосам Абу Мери похвалили достижения "Единства" в правительстве и Сейме. Это заявление делегаты съезда встретили аплодисментами.

Также на съезде были представлены кандидаты от "Нового Единства" на должность министров. На должность министра здравоохранения от партийного объединения претендует депутат Ренар Путниньш, на должность министра юстиции выдвинута председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Инесе Либиня-Эгнере.

Кандидатом на должность министра охраны среды и регионального развития является председатель Саласпилсской краевой думы Раймонд Чударс.

С точки зрения "Единства", продолжать свою работу могут и нынешние министры - министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, министр внутренних дел Рихард Козловскис, министр экономики Арвил Ашераденс, министр благосостояния Янис Рейрс, министр образования и науки Карлис Шадурскис.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в августе самой популярной партией в Латвии оставалось "Согласие", за которое проголосовали бы 21,5% избирателей, свидетельствуют данные опроса, проведенного SKDS по заказу LTV. За "Новое Единство" проголосовали бы 5,1% избирателей.

Фото: flickr.com/photos/saeima/