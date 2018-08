Политика |

Высшие должностные лица Латвии в соцсетях выразили соболезнования семье американского сенатора-республиканца Джона Маккейна. Они также вспомнили об оказанной политиком поддержке Латвии и странам Балтии.

Президент Латвии Раймонд Вейонис в соцсети Twitter выразил "самые сердечные соболезнования" семье Маккейна и указал, что сенатор был "настоящим защитником демократии и свободы и отличным другом Латвии".

My most hearfelt condolences to the family of Senator John McCain - a true defender of democracy and freedom, and a great friend of Latvia.

Между тем председатель Сейма Инара Мурниеце на своей странице в Twitter написала, что "вместе с кончиной сенатора Джона Маккейна Латвия потеряла надежного друга, а США - настоящего государственного деятеля".

"В памяти останутся наши встречи и разговоры о безопасности, его острый ум и глубокое понимание семьи балтов", - написала Мурниеце.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич также выразил свои соболезнования семье и близким Маккейна.

"Очень грустные новости о смерти сенатора Джона Маккейна, Латвия потеряла своего настоящего друга и сторонника. Я всегда вдохновлялся его видением и смелостью, он был отличным государственным деятелем и героем войны. Мои искренние соболезнования семье, близким Маккейна и американскому народу", - написал министр.

Very sad news on passing of Senator John McCain, Latvia has lost true friend and supporter. I was always inspired by his vision and courage, he was great statesman and war hero. My sincere condolences to his family, friends and to American people