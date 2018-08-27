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Госполиция начала уголовный процесс, чтобы выяснить, не является ли подделкой соглашение о разделе имущества депутата Рижской думы Мартиньша Бондарса и его жены Иевы Бондаре, сообщила передача Латвийского телевидения De facto.

Этот договор гарантирует, что у политика нельзя отобрать семейный дом, в том случае, если суд признает Бондарса виновным в нанесении ущерба Latvijas Krājbanka, указали в передаче.

Администраторы закрытого банка уже длительное время пытаются взыскать с бывшего президента Latvijas Krājbanka Бондарса и других людей несколько миллионов евро за в свое время выданные невыгодные кредиты.

В июне прошлого года суд постановил, что Бондарс и другие бывшие банковские сотрудники должны вернуть 15 миллионов евро.

Семейный дом Бондарсов является имуществом жены политика. Он записан в земельную книгу летом прошлого года, однако Бондарсы утверждают, что они договорились об этом еще в 2006 году. Однако по неизвестным причинам договор не был зарегистрирован.

Год назад в полицию с просьбой проверить договор о доме Бондарсов обратился оппонент политика по Рижской думе Алексей Росликов. Полиция начала проверку, Бондарс дал пояснения, но за этим ничего не последовало.

В этом году полиция получила заявление от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и начала расследование о подделке документов.

По словам полиции, в рамках этого дела пока нет подозреваемых. Правоохранительным органам предстоит проверить, не был ли заключен договор задним числом, чтобы Бондарс мог избежать ареста собственности в Марупе.

В распоряжение журналистов De facto попала копия договора. Документ действительно датирован 12 июня 2006 года, однако в присутствии нотариуса подписи Бондарсов были заверены только в прошлом году. В том же году договор был внесен в регистр. Подписи были заверены нотариусом Лигой Эглите, ранее она работала в центральном здании Latvijas Krājbanka на улице Сканстес. Однако она не стала разглашать обстоятельства подписания документа.

Сам Бондарс уверен, что ничего противозаконного не совершал и о начатом уголовном процессе пока ничего не слышал. Он еще раз подчеркнул, что дом всегда был собственностью его жены. По этой причине Бондарс считает, что у слухов на тему возможной конфискации дома, нет никаких оснований.

Фото: flickr.com/Saeima