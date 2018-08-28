Лидер СЗК прокомментировал слова однопартийца о коалиции с "Согласием" (2)

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Политика | 28 августа 2018 года, 08:56

Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) после выборов не будет формировать коалицию и правительство с партией "Согласие", вновь заявил председатель фракции СЗК Аугуст Бригманис.

Так Бригманис прокомментировал высказывание заместителя председателя Сейма Гундара Даудзе (СЗК) на телеканале RigaTV 24. На вопрос о сотрудничестве с "Согласием" после выборов Даудзе ответил, что лично он против этого не возражает, но решение принимается большинством членов партии.

Бригманис отметил, что у него не было возможности ознакомиться с высказываниями Даудзе, но никак иначе на его мнение реагировать он не планирует.

Даудзе является лидером списка СЗК в Курземском избирательном округе.

Ранее сообщалось, что СЗК не подпишет предложенный "Новым Единством" меморандум об отказе от сотрудничества с "проклемлевскими" партиями, так как видит в этом предложении популизм.

Фото: flickr.com/Saeima

Комментарии 2
Достали!6 минут назад
Перед каждыми выборами одно и то же.
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КАМА32 минуты назад
Во всех странах к власти после выборов приходят с большинством голосов и только в Латвии можно не выигрывать выборы,а тупо объеденится мелким партиям и вести страну в пропасть.Срочно менять конституцию.
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