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Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) после выборов не будет формировать коалицию и правительство с партией "Согласие", вновь заявил председатель фракции СЗК Аугуст Бригманис.

Так Бригманис прокомментировал высказывание заместителя председателя Сейма Гундара Даудзе (СЗК) на телеканале RigaTV 24. На вопрос о сотрудничестве с "Согласием" после выборов Даудзе ответил, что лично он против этого не возражает, но решение принимается большинством членов партии.

Бригманис отметил, что у него не было возможности ознакомиться с высказываниями Даудзе, но никак иначе на его мнение реагировать он не планирует.

Даудзе является лидером списка СЗК в Курземском избирательном округе.

Ранее сообщалось, что СЗК не подпишет предложенный "Новым Единством" меморандум об отказе от сотрудничества с "проклемлевскими" партиями, так как видит в этом предложении популизм.

Фото: flickr.com/Saeima