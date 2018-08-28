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Посол Латвии в США Андрис Тейкманис считает, что американский лидер Дональд Трамп может посетить Латвию с ответным визитом. Такое предположение он высказал в интервью газете Neatkarīgā.

"Латвия и Балтия в целом входит в то число стран, которые сравнительно часто посещали американские президенты. Я не исключаю вероятности прибытия Трампа в Латвию. И мы над этим работаем и будем работать. Мы будем искать возможность, кто может организовать такой визит. Но обнадеживать таким визитом сейчас было бы немного провокационно. Этого обещать не могу, но это наша постоянная задача – организовывать взаимные визиты", - пояснил посол.

По его словам, страны Балтии составляют важную часть от общей безопасности Европы и США не могут пренебрежительно относиться к этому региону.

"Думаю, что Латвия и другие страны Балтии находятся в кругу приоритетов США как значимая часть общей безопасности Европы, и это подтверждает военное участие штатов, финансирование и в Балтийских странах, и в Польше. Так что мы не можем сказать, что находимся где-то на задворках интересов внешней политики. Да, в политике мировой безопасности США есть интересы первого значения - Иран, Северная Корея и, конечно, Россия, но нельзя утверждать, что Латвию или страны Балтии США не замечают. Это нельзя сказать ни в коем случае", - указал Тейкманис.

Он отметил, что отношения Латвии и США в первую очередь основаны на похожем восприятии некоторых политических событий, например, на непризнании Крыма как части России.

"Непризнание присоединения стран Балтии к составу СССР служит примером и политике непризнания Крыма. Это та база, на которой формируются отношения Латвии и США. Эти взаимоотношения и безопасность стран Балтии неоспоримо являются особенной темой в США и на нее мало влияет смена администрации президента. На данный момент в Конгрессе и демократы, и республиканцы одинаково поддерживают эту политику. Они могут спорить о многих других внутреннеполитических вопросах и они это делают, но о вопросах безопасности Балтийских стран они не спорят", - заявил Тейкманис.

Фото из Flickr/Gage Skidmore и Latvian Foreign Ministry