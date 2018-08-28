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Временно прекращена дальнейшая реорганизация бригад Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) в Латгале, Видземе и Земгале, предусматривает соглашение между Минздравом. СНМП и Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода.

Как сообщил представитель Минздрава Оскар Шнейдерс, соглашение предусматривает, что реорганизация продолжится в Рижском и Курземском регионах. До 1 ноября Министерству здравоохранения нужно предоставить информацию о результатах изменений, и до тех пор, пока полученные результаты не будут оценены, реорганизация бригад СНМП в Латгале, Видземе и Курземе будет приостановлена.

По мнению председателя профсоюза Валдиса Кериса, это означает, что требование коллективного спора об интересах выполнено, и профсоюз удовлетворен. Также он готов участвовать в оценке результатов реорганизации.

Как сообщалось, профсоюз начал процедуру коллективного спора об интересах и подал руководству Службы неотложной медицинской помощи требования не сокращать количество круглосуточных бригад скорой помощи в Латгале, Видземе и Земгале.

Как заявила заместитель председателя профсоюза Лига Бариня, статья 111-я Конституции гласит, что государство защищает здоровье человека и гарантирует каждому минимум медицинской помощи. Доступность и качество здравоохранения являются одной из основных функций государства, а неотложная медицинская помощь - неотъемлемое право человека.