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Маккейн, Вейонис, Грибаускайте в Риге на открытии центра НАТО в 2016 году

Оппозиция Рижской думы обратилась к мэру Риги Нилу Ушакову с просьбой одну из рижских улиц назвать в честь американского сенатора Джона Маккейна, скончавшегося в минувшую субботу, об этом свидетельствует заявление политиков, опубликованное в аккаунте Яниса Борданса в Facebook.

"Маккейн был американским должностным лицом, политиком и героем войны, который неоднократно выражал поддержку странам Балтии, его неоценимый вклад в безопасность латвийского государства заслуживает высокой оценки. Маккейн всегда боролся с авторитарными режимами, остро критикуя руководство стран, которые игнорируют неотъемлемые права человека на жизнь, свободу и стремление к счастью", - говорится в тексте.

В связи с этим Борданс предлагает одну из рижских улиц назвать в честь американского политика и направить этот вопрос на рассмотрение ответственному комитету Рижской думы.

Маккейн на военной базе в Адажи в 2014 году

Стоит добавить, что ранее в Киеве предложили переименовать одну из улиц в честь Маккейна.

Напомним, Сенатор США от Аризоны скончался в воскресенье в возрасте 81 года. Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он прекратил лечение.

С 2015 года Маккейн возглавлял в Сенате США комитет по вооруженным силам. Будучи сенатором, он активно поддерживал страны Балтии, Украину и Грузию, призывая реализовать более жесткую позицию в отношении России.

Маккейн во время визита в Латвию в 2014 году

Похороны сенатора Маккейна, как сообщили в офисе политика, состоятся в воскресенье, 2 сентября.

19 августа 2004 года в Ригу прибыла делегация американских сенаторов во главе с Джоном Маккейном

Фото: МИД Латвии, flickr.com, Mixnews