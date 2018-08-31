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Гарантом того, чтобы партия "Согласие" не попала в коалицию, является попадание в правительство Нацобъединения, поэтому нацблок призывает свой электорат сделать правильный выбор.

"Когда ежедневно узнаешь, что очередной товарищ какой-нибудь партии хочет создать правительство с "Согласием", помни, что для того, чтобы "Согласие" не попало в правительство, самый верный вариант - голосовать за Национальное объединение. Предотвратили участие в правительстве в 2010 году, предотвратили в 2011 году, предотвратим и сейчас", - сказано в сообщении.

Kad katru dienu uzzinām, ka kārtējais kādas partijas biedrs grib veidot valdību ar Saskaņu - atceries - lai Saskaņa nebūtu valdībā, drošākā izvēle ir Nacionālā apvienība. Novērsām Saskaņas dalību valdībā 2010.g., novērsām to 2011.g. un novērsīsim arī tagad. — Nacionālā apvienība (@VL_TBLNNK) August 29, 2018

Ранее Нацблок начал сбор подписей за "коалицию без "Согласия" и других союзников Кремля".

Примечательно, что не все подписчики разделяют такую точку зрения, некоторые, наоборот, указали, что теперь-то уж точно не будут голосовать за нацблок.

"Не сомневаюсь, что коалицию не создаст, но, по-моему, "Согласие" может создать правительство меньшинства, которому ваша поддержка будет обеспечена. Каковы аргументы? А что VARAM (министерство Герхардса) сделало, чтобы прекратить противозаконие в Рижской думе? Есть ли хоть одно заявление в KNAB, в прокуратуру или в полицию?", - спрашивает Эрик Зарахович.

‏ "Великое достижение, учитывая, что латыши все уезжают и уезжают. Начните думать шире, так как нет ничего проще в политике, как разделять общество на два фронта и пугать его друг другом!", - пишет пользователь KDS.

"Ну, поторопитесь! Кто меньше всего уничтожает другие партии, кто меньше всего ищет бревно в чужом глазу? И у какой партии самые большие рейтинги? За счет избирателей "сожрать" другую партию не получится", - написала пользовательница Ирена Курсите.

Нашлись и такие, кто намекнул на не только коллегиальные отношения нацблока и "Согласия" в Рижской думе, но и дружеские отношения ключевых представителей партий.

"VARAM не распускает Рижскую думу "Согласия", а также не констатировало ни одного беззакония. У "Согласия" сотни членов партии, членов Компартии, а предатель 18 ноября Расначс является министром юстиции. Байба Брока входит в топ-10 подручных "Согласия" (получает деньги в Рижской думе и является другом семьи)", - пишет один из пользователей. Другой добавляет компрометирующую нацблок фотографию, где Нил Ушаков с супругой позируют на одной фотографии вместе с членом нацблока Байбой Брокой.

"Думаю, что и без вас для Латвии будет польза, если вы не попадете в коалицию! Уже столько лет вы там, а результата никакого. Министерства или учреждения, которыми вы заведуете, делают, что хотят! Сфера юстиции вообще вне всякого здравого смысла, судьи творят, что хотят, даже засудить не могут", - пишет еще один пользователь Андри Браво.

"Фигня какая-то, как можно запретить, за кого голосовать самим латышам... У вас хорошо получается популяризировать какие-нибудь латышские национальные праздники, такие как, например, факельное шествие и другие", - написал Ингусс.

Некоторые пользователи считают, что сам нацблок боится "Согласия" и только и делает, что запугивает им других.

"Вам надо сменить пиарщика, пока до выборов всю поддержку не растеряли. Последние твиты выглядят политическими предсмертными конвульсиями", - написал Янис Кейшс.

Напомним, 6-го октября в Латвии пройдут выборы в 13-й Сейм. Согласно августовскому опросу жителей Латвии, самой популярной партией в Латвии оставалось "Согласие", за которое проголосовали бы 21,5% избирателей.

За Союз "зеленых" и крестьян проголосовали бы 11,5% респондентов, за партию KPV LV - 7,5%, а за Нацобъединение - 6,1%.

Фото: flickr.com/Saeima