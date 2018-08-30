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Языковая политика и законы Латвии не должны приводить к дискриминации этнических меньшинств или ограничивать их доступ к образованию и трудоустройству. С такой рекомендацией выступил в четверг Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации, рассмотревший на своей сессии в Женеве отчет Латвии о выполнении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Комитет обеспокоен сообщениями о том, что нынешняя языковая политика дискриминирует этнические меньшинства в сфере образования и занятости, общественной и политической жизни и в доступе к услугам", - приводит ТАСС слова из итогового заключения входящих в комитет 18 независимых экспертов.

Латвии предложено "принять меры, обеспечивающие, чтобы ее языковая политика и законы не создавали прямой и косвенной дискриминации или ограничений прав этнических меньшинств в доступе к образованию, занятости и базовым услугам".

Как отмечается в итоговом заключении Комитета, обеспокоенность вызвал, в частности, тот факт, что поправки в латвийский закон об образовании ведут к сокращению обучения на языках меньшинств. Кроме того, по мнению экспертов, статья 6 закона о государственном языке, требующая знания латышского языка наемными и самозанятыми работниками, "может приводить к прямой и косвенной дискриминации меньшинств в доступе к занятости в государственных и частных учреждениях".

Комитет призвал власти республики "пересмотреть необходимость поправок в закон об образовании, которые создают дальнейшие ограничения числа уроков на языках меньшинств". Эксперты также напомнили о своей прежней рекомендации Риге - обеспечить, чтобы закон о государственном языке не приводил к "созданию или закреплению этнической дискриминации". Они ожидают от властей Латвии принятия "конкретных мер" в том, чтобы этнические группы были представлены "в общественной и политической жизни на всех уровнях".

В том же докладе комитет ООН призвал Латвию не допускать дискриминации неграждан и облегчить натурализацию.

Эксперты высказывают "обеспокоенность тем, что 11% населения, или 233 тысячи человек, живущих в Латвии, не имеют гражданства".

Минобрнауки Латвии ранее разработало, правительство одобрило, парламент в трех чтениях утвердил, а президент подписал реформу, по итогам которой школы нацменьшинств перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Постепенная реализация реформы начнется с начала будущего учебного года, а завершится - к 1 сентября 2021 года.

Фото: flickr.com/Arthur Leshchinsky