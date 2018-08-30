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Латвийский сегмент Twitter комментирует возможность первых лиц Латвии последовать примеру президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая на месяц перенесла свою администрацию в Нарву - русскоязычный город на востоке страны.

Пользователь Калвис считает, что латвийским политикам стоит брать пример с Кальюлайд.

"Могли бы президент Латвии или парламент тоже выйти на работу за пределами столицы? Конечно же, не считая праздничных заседаний. Показать, что "большая" жизнь есть не только в Риге", - пишет он.

Diez Latvijas prezidents vai parlaments arī varētu izdoties darbā ārpus galvaspilsētas? Protams, izņemot svinīgas sēdes. Tā parādot, ka "lielā" dzīve ir ne tikai Rīgāhttps://t.co/PLVSx924a4 — Kalvis (@zemzemLV) 29 августа 2018 г.

Twitter-аккаунт Bānītis также пишет, что Латвии стоит поучиться у соседей.

"Нашему президенту с его свитой тоже стоит поработать, скажем, в Даугавпилсе, или у нас, в Гулбене! Может быть, тогда клерки из министерств, посещая президента, увидят, как и чем живут регионы! Пару министерств спокойно можно перенести в Латгале!", - говорится в сообщении.

Derētu arī mūsu prezidentam ar svītu pastrādāt, teiksim, Daugavpilī, vai pie mums Gulbenē! Varbūt tad klerki no ministrijām braucot pie prezidenta redzētu, kā un ar ko dzīvo reģioni! Pāris ministriju ar mierīgi varētu pārcelt uz Latgali! — Bānītis (@Banitis) 30 августа 2018 г.

Пользователь Age Čeņš напоминает о бывшем месте жительства Вейониса.

"Вейонис ездит в Огре", - пишет он.

Vējonis brauc uz Ogri ;) — Age Čeņš - (@ZemTilta) 28 августа 2018 г.

Комментатор Айнарс Зелчс не возражает против того, чтобы президент никуда не уезжал и продолжил работать в Риге.

"Это старая и хорошая традиция, что президент живет и работает в Рижском замке, а не где-то еще", - пишет он.

Tā ir veca un laba paraža, ka prezidents dzīvo un strādā Rīgas pilī, nevis kur citur. — Ainārs Zelčs (@Eraksti) 28 августа 2018 г.

В свою очередь IT-специалист Марис Удрис допускает, что президент подвергся бы критике, если бы перенес свою работу в другой город.

"Некоторые из тех, кто хвалит Кальюлайд за ее "переезд" в Нарву, точно запищали бы, если бы Вейонис переехал в Даугавпилс - "рисуется! Тратит административный ресурс впустую! Наверняка, со всеми говорит по-русски!"", - пишет он.

Daži no tiem, kas slavē Kaljulaidu par 'pārvākšanos' uz Narvu, noteikti čīkstētu, ja Vējonis būtu pārvācies uz D-pili - "zīmējas! lieki tērē admin. resursus! gan jau krieviski ar visiem runās!" — Māris Ūdris (@arlekiins) 30 августа 2018 г.

Напомним, как ранее сообщила сама Кальюлайд, она решила переехать работать в Нарву для того, чтобы показать, что "эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву".

Между тем, президент Латвии Раймонд Вейонис и премьер-министр Марис Кучинскис, отвечая на вопросы журналистов, заявили, что не видят оснований для того, чтобы переносить свою работу за пределы Риги, в какой-нибудь город преимущественно с русскоязычным населением

Вейонис отметил, что в министерствах работает много людей, и их перевод потребовал бы больших затрат. В свою очередь Кучинскис сказал, что не может представить, чтобы его работа была перенесена в другой город - это было бы так же странно, как управлять государством из твиттера.

Фото: flickr.com/Valsts kanceleja/ State Chancellery