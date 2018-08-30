Twitter: нашим клеркам из министерств стоило бы пожить в регионах (14)

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Политика | 30 августа 2018 года, 18:23

Латвийский сегмент Twitter комментирует возможность первых лиц Латвии последовать примеру президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая на месяц перенесла свою администрацию в Нарву - русскоязычный город на востоке страны.

Пользователь Калвис считает, что латвийским политикам стоит брать пример с Кальюлайд.

"Могли бы президент Латвии или парламент тоже выйти на работу за пределами столицы? Конечно же, не считая праздничных заседаний. Показать, что "большая" жизнь есть не только в Риге", - пишет он.

Twitter-аккаунт Bānītis также пишет, что Латвии стоит поучиться у соседей.

"Нашему президенту с его свитой тоже стоит поработать, скажем, в Даугавпилсе, или у нас, в Гулбене! Может быть, тогда клерки из министерств, посещая президента, увидят, как и чем живут регионы! Пару министерств спокойно можно перенести в Латгале!", - говорится в сообщении.

Пользователь Age Čeņš напоминает о бывшем месте жительства Вейониса.

"Вейонис ездит в Огре", - пишет он.

Комментатор Айнарс Зелчс не возражает против того, чтобы президент никуда не уезжал и продолжил работать в Риге.

"Это старая и хорошая традиция, что президент живет и работает в Рижском замке, а не где-то еще", - пишет он.

В свою очередь IT-специалист Марис Удрис допускает, что президент подвергся бы критике, если бы перенес свою работу в другой город.

"Некоторые из тех, кто хвалит Кальюлайд за ее "переезд" в Нарву, точно запищали бы, если бы Вейонис переехал в Даугавпилс - "рисуется! Тратит административный ресурс впустую! Наверняка, со всеми говорит по-русски!"", - пишет он.

Напомним, как ранее сообщила сама Кальюлайд, она решила переехать работать в Нарву для того, чтобы показать, что "эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву".

Между тем, президент Латвии Раймонд Вейонис и премьер-министр Марис Кучинскис, отвечая на вопросы журналистов, заявили, что не видят оснований для того, чтобы переносить свою работу за пределы Риги, в какой-нибудь город преимущественно с русскоязычным населением

Вейонис отметил, что в министерствах работает много людей, и их перевод потребовал бы больших затрат. В свою очередь Кучинскис сказал, что не может представить, чтобы его работа была перенесена в другой город - это было бы так же странно, как управлять государством из твиттера.

Фото: flickr.com/Valsts kanceleja/ State Chancellery

Комментарии 14
Да ладно1 час назад
Вы представляете, сколько они с нас, компенсаций стрясут: на дорогу, на жильё и просто коммандировочных?
1
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Куку1 час назад
Страна без населения уже не страна!
1
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Куку1 час назад
Пусть продолжают добивать Латвию!
3
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