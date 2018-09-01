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Во время формирования нового правительства после выборов Сейма президент Раймонд Вейонис будет требовать, чтобы кандидатуры министров иностранных дел и обороны были согласованы с ним.

В эфире Латвийского телевидения он сказал, что новое правительство должно продолжать евроатлантический курс, и для этого важно выбрать соответствующих министров иностранных дел и обороны.

"Установкой при формировании коалиции, а также для будущего парламента должен быть евроатлантический курс, и отступлений от этого не будет. Поэтому в процессе формирования правительства и коалиции моя установка будет в том, чтобы любой кандидат в министры иностранных дел и обороны был согласован с президентом. Я должен быть стопроцентно уверен в том, что люди, которые предлагаются на эти должности, готовы к продолжению евроатлантического курса", - сказал Вейонис.

Он также добавил, что новая коалиция и правительство также должны будут продолжить начатые реформы в образовании, здравоохранении и государственном управлении.

Президент вновь отказался сообщить, будет ли баллотироваться на пост во второй раз, отметив, что сделает свой выбор после выборов Сейма и объявит о нем в начале будущего года.

Фото: flickr.com/photos/saeima