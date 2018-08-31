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Действия России на Украине и в Грузии служат для Латвии, как бывшей советской республики, подтверждением того, что решение о вступлении в НАТО было верным. Такое мнение выразил в интервью Kleine Zeitung глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич.

"Сегодня Европейский союз определённо больше не считает Российскую Федерацию своим стратегическим партнёром", - сказал Ринкевич.

Глава дипломатии также заверил, что все министры иностранных дел стран Евросоюза сходятся во мнении, что санкции против России ни в коем случае нельзя отменять.

Между тем, он добавил, что Брюссель должен поддерживать диалог с Москвой, чтобы иметь возможность обсудить такие темы, как Украина, Иран и Сирия.

"В 2003 году мы вступили в НАТО не потому, что мы столь агрессивны, а потому, что в 1940 году мы на своём опыте поняли, каково это быть жертвой агрессии. Достаточно просто взглянуть на то, что сейчас происходит на Украине. В этом году десятая годовщина российского нападения на Грузию. Для нас всё это служит подтверждением того, что наше решение было верным. И США прекрасно понимают, что Латвия, Литва и Эстония не хотят развязывать войну против России», — отметил министр.

Источник: russian.rt.com

Фото: flickr.com/photos/unisgeneva