Ринкевич поделился фотографией с гробом Маккейна (106)

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Политика | 2 сентября 2018 года, 09:22

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич представлял Латвию на похоронах американского сенатора Джона Маккейна, скончавшегося 25 августа на 82 году жизни после продолжительной борьбы с раком. Министр поделился снимком на фоне гроба американского политика в своей соцсети Twitter.

"Прощание с Джоном Маккейном, признательность и уважение за дружбу и поддержку Латвии", - написал он.

Похороны сенатора Маккейна состоялись в Вашингтоне.

Бывшие президенты США Барак Обама и Джордж Буш-младший выступили на церемонии прощания с сенатором в Национальном соборе в Вашингтоне.

Семья Маккейна дала понять, что присутствие Трампа на мемориальной службе в штате Аризона, который Маккейн представлял в сенате, а также на церемонии в Вашингтоне и на частных похоронах в Военно-морской академии США в городе Аннаполис было бы нежелательно.

Двух политиков, несмотря на принадлежность к Республиканской партии, разделяли глубокие, часто непримиримые разногласия - как личные, так и политические.

Администрацию и семью Трампа на церемонии представляли дочь президента Иванка и его зять Джаред Кушнер.

Два бывших президента США, Барак Обама и Джордж Буш-младший, выступили на панихиде с проникновенными речами.

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"Мы чествуем здесь выдающегося человека: воина, государственного деятеля, патриота", - сказал Обама.

Он вспомнил борьбу за Белый дом, которую они вели с Маккейном на выборах 2008 года.

"Он заставлял нас быть лучшими президентами, точно так же, как он делал и Сенат лучше, и точно так же, как он делал лучше всю нашу страну", - заявил Обама.

"Был ли лучший способ для него оставить за собой последнее слово, чем добиться того, чтобы мы с Джорджем говорили здесь замечательные слова о нем перед всей страной", - пошутил под всеобщий смех Обама.

"Но при всех наших разногласиях, при всех наших многочисленных спорах я никогда не скрывал своего восхищения им. И, я надеюсь, Джон это видел", - добавил Обама.

Обама рассказал о своих регулярных встречах с Маккейном в Белом доме, информация о которых в печать не попадала.

"Наши разногласия во время этих частных встреч никуда не девались. Они были реальными и зачастую очень глубокими, - признался Обама. - Но нам нравилось обмениваться мнениями вдали от публичного внимания, мы много вместе смеялись и учились друг у друга".

"Очень многое в нашей общественной жизни предстает мелким и низменным, - сказал Барак Обама. - Это политика, которая притворяется смелой и жесткой, но на самом деле укоренена она в страхе. Джон побуждал нас быть выше этого".

Джордж Буш-младший, который обошел Маккейна на первичных выборах Республиканской партии в 2000 году, во время своей речи вспомнил времена их политического соперничества.

"Тогда я нередко злился на него. Да и он, как я знаю, тоже отзывался обо мне нелицеприятно. Но благодаря ему я стал лучше". Это соперничество, добавил Буш, переросло в дружбу.

Среди гостей были представители самых различных политических кругов Америки: известный актер и политический активист Уоррен Битти, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, бывший сенатор-либерал Расс Фейнгольд и многие другие.

Напомним, сенатор США от Аризоны скончался в воскресенье в возрасте 81 года. Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он прекратил лечение.

С 2015 года Маккейн возглавлял в Сенате США комитет по вооруженным силам. Будучи сенатором, он активно поддерживал страны Балтии, Украину и Грузию, призывая реализовать более жесткую позицию в отношении России.

Оппозиция Рижской думы обратилась к мэру Риги Нилу Ушакову с просьбой одну из рижских улиц назвать в честь американского сенатора Джона Маккейна.

Комментарии 106
yes 5 часов назад
да плевать он на вас хотел-холопов. Когда уже латыши сами себе помогать будут, а не с миру по нитке с протянутой рукой, как нищеброды, тьфу
3
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Ха! 5 часов назад
Так и аутор фото не совсем здоров.
5
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Ты за тауту не говори 5 часов назад
Тауте насрать на твои лозунги.
4
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