Политика |

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич представлял Латвию на похоронах американского сенатора Джона Маккейна, скончавшегося 25 августа на 82 году жизни после продолжительной борьбы с раком. Министр поделился снимком на фоне гроба американского политика в своей соцсети Twitter.

"Прощание с Джоном Маккейном, признательность и уважение за дружбу и поддержку Латвии", - написал он.

Paying my final respects to Senator John McCain at US Capitol, America has lost hero and statesman, the world has lost champion of the cause of freedom and Latvia has lost good and trusted friend pic.twitter.com/VZeiwLajIv — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 31, 2018

Похороны сенатора Маккейна состоялись в Вашингтоне.

Бывшие президенты США Барак Обама и Джордж Буш-младший выступили на церемонии прощания с сенатором в Национальном соборе в Вашингтоне.

Семья Маккейна дала понять, что присутствие Трампа на мемориальной службе в штате Аризона, который Маккейн представлял в сенате, а также на церемонии в Вашингтоне и на частных похоронах в Военно-морской академии США в городе Аннаполис было бы нежелательно.

Двух политиков, несмотря на принадлежность к Республиканской партии, разделяли глубокие, часто непримиримые разногласия - как личные, так и политические.

Администрацию и семью Трампа на церемонии представляли дочь президента Иванка и его зять Джаред Кушнер.

Два бывших президента США, Барак Обама и Джордж Буш-младший, выступили на панихиде с проникновенными речами.

"Мы чествуем здесь выдающегося человека: воина, государственного деятеля, патриота", - сказал Обама.

Он вспомнил борьбу за Белый дом, которую они вели с Маккейном на выборах 2008 года.

"Он заставлял нас быть лучшими президентами, точно так же, как он делал и Сенат лучше, и точно так же, как он делал лучше всю нашу страну", - заявил Обама.

"Был ли лучший способ для него оставить за собой последнее слово, чем добиться того, чтобы мы с Джорджем говорили здесь замечательные слова о нем перед всей страной", - пошутил под всеобщий смех Обама.

"Но при всех наших разногласиях, при всех наших многочисленных спорах я никогда не скрывал своего восхищения им. И, я надеюсь, Джон это видел", - добавил Обама.

Обама рассказал о своих регулярных встречах с Маккейном в Белом доме, информация о которых в печать не попадала.

"Наши разногласия во время этих частных встреч никуда не девались. Они были реальными и зачастую очень глубокими, - признался Обама. - Но нам нравилось обмениваться мнениями вдали от публичного внимания, мы много вместе смеялись и учились друг у друга".

"Очень многое в нашей общественной жизни предстает мелким и низменным, - сказал Барак Обама. - Это политика, которая притворяется смелой и жесткой, но на самом деле укоренена она в страхе. Джон побуждал нас быть выше этого".

Джордж Буш-младший, который обошел Маккейна на первичных выборах Республиканской партии в 2000 году, во время своей речи вспомнил времена их политического соперничества.

"Тогда я нередко злился на него. Да и он, как я знаю, тоже отзывался обо мне нелицеприятно. Но благодаря ему я стал лучше". Это соперничество, добавил Буш, переросло в дружбу.

Среди гостей были представители самых различных политических кругов Америки: известный актер и политический активист Уоррен Битти, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, бывший сенатор-либерал Расс Фейнгольд и многие другие.

Напомним, сенатор США от Аризоны скончался в воскресенье в возрасте 81 года. Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он прекратил лечение.

С 2015 года Маккейн возглавлял в Сенате США комитет по вооруженным силам. Будучи сенатором, он активно поддерживал страны Балтии, Украину и Грузию, призывая реализовать более жесткую позицию в отношении России.

Оппозиция Рижской думы обратилась к мэру Риги Нилу Ушакову с просьбой одну из рижских улиц назвать в честь американского сенатора Джона Маккейна.