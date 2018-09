Политика |

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич представлял Латвию на похоронах американского сенатора Джона Маккейна, скончавшегося 25 августа на 82 году жизни после продолжительной борьбы с раком. Министр поделился снимком на фоне гроба американского политика в своей соцсети Twitter.

"Прощание с Джоном Маккейном, признательность и уважение за дружбу и поддержку Латвии", - написал он.

Paying my final respects to Senator John McCain at US Capitol, America has lost hero and statesman, the world has lost champion of the cause of freedom and Latvia has lost good and trusted friend pic.twitter.com/VZeiwLajIv