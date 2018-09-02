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Сегодня завершаются крупнейшие военные учения Национальных вооруженных сил (НВС) "Намейс 2018", сообщает Министерство обороны.

Учения начались 20 августа, их задачей были проверка и совершенствование готовности НВС к развертыванию для обеспечения обороны государства как самостоятельно, так и в рамках системы коллективной обороны.

В учениях принимали участие более 10 000 человек - военнослужащие латвийской армии и армий союзников, земессарги, служащие запаса, добровольцы, сотрудники структур Министерства внутренних дел - полицейские и пограничники.

Командующий НВС Леонид Калниньш ранее сообщил Латвийскому телевидению, что учения "Намейс 2018" никаких серьезных проблем не выявили, а только напомнили, что НВС должны продолжать развивать вооружение и инфраструктуру.

Первые впечатления от учений очень хорошие, солдаты показали свои навыки, также командующий очень доволен новыми гаубицами. В сфере инфраструктуры для Латвии важны новые склады, а в связи с закупкой американских вертолетов "Black Hawk" придется немного дополнить инфраструктуру на Лиелвардской базе воздушных сил.

Отвечая на опасения латвийцев о недостаточном размещении вооруженных сил вблизи восточной границы, Калниньш отметил, что Латвия рассматривает сбалансированное размещение сил. В Латгале находятся пять батальонов Земессардзе, там будет размещена батарея новых гаубиц, поэтому нельзя утверждать, что войска размещены только в Адажи, отметил командующий НВС.

Фото из Flickr/Latvijas armija