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На Лузнавской военной базе в Латгале будут размещены восемь самоходных гаубиц, закупленных Национальными вооруженными силами (НВС) у Австрии, сообщил командующий НВС Леонид Калниньш.

Лузнава будет единственным местом, где австрийские гаубицы будут размещены за пределами Адажской военной базы. В других регионах эту технику размещать не планируется.

Как сообщил командующий НВС, во многих регионах будут также размещены бронемашины, закупка которых в настоящее время еще не завершилась.

Новая военная база НВС в Лузнаве Резекненского края была открыта 31 мая.

В целом у Австрии для повышения боеспособности НВС и полноценного участия в операциях и учениях НАТО будет приобретено 47 единиц боевой техники.

Фото из Flickr/The Carouselambra Kid