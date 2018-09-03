НВС разместят в Латгале восемь самоходных гаубиц (35)
Политика | 3 сентября 2018 года, 08:29
На Лузнавской военной базе в Латгале будут размещены восемь самоходных гаубиц, закупленных Национальными вооруженными силами (НВС) у Австрии, сообщил командующий НВС Леонид Калниньш.
Лузнава будет единственным местом, где австрийские гаубицы будут размещены за пределами Адажской военной базы. В других регионах эту технику размещать не планируется.
Как сообщил командующий НВС, во многих регионах будут также размещены бронемашины, закупка которых в настоящее время еще не завершилась.
Новая военная база НВС в Лузнаве Резекненского края была открыта 31 мая.
В целом у Австрии для повышения боеспособности НВС и полноценного участия в операциях и учениях НАТО будет приобретено 47 единиц боевой техники.
Фото из Flickr/The Carouselambra Kid
Фсё, можно спать спокойно. Враг не пройдёт. Целых восемь самоходных гаубиц, это вам не жук чихнул.))))