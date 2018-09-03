НВС разместят в Латгале восемь самоходных гаубиц (35)

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Политика | 3 сентября 2018 года, 08:29

На Лузнавской военной базе в Латгале будут размещены восемь самоходных гаубиц, закупленных Национальными вооруженными силами (НВС) у Австрии, сообщил командующий НВС Леонид Калниньш.

Лузнава будет единственным местом, где австрийские гаубицы будут размещены за пределами Адажской военной базы. В других регионах эту технику размещать не планируется.

Как сообщил командующий НВС, во многих регионах будут также размещены бронемашины, закупка которых в настоящее время еще не завершилась.

Новая военная база НВС в Лузнаве Резекненского края была открыта 31 мая.

В целом у Австрии для повышения боеспособности НВС и полноценного участия в операциях и учениях НАТО будет приобретено 47 единиц боевой техники.

Фото из Flickr/The Carouselambra Kid

Комментарии 35
Old JEW3 часа назад
Музей военной техники Латвии пополнился новыми экспонатами .
3
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Галантерейщик и кардинал, это страшная сила.3 часа назад
Раньше, только одна Украина, в одиночку, сдерживала Россию. Теперь на помощь Украине придёт Латгалия.
Фсё, можно спать спокойно. Враг не пройдёт. Целых восемь самоходных гаубиц, это вам не жук чихнул.))))
6
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Чем бы дитя не тешилось ...4 часа назад
Лишь бы голодный народ на металлолом не растащил.
6
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