Политика |

Партии в период предвыборной агитации уже декларировали обязательства в размере 1,3 млн евро, выяснило агентство LETA в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Максимальный лимит расходов на предвыборную агитацию составляет для одной партии 533 347 евро.

До 17 августа "Согласие" декларировало договорные обязательства в размере 417 585 евро, Союз "зеленых" и крестьян - 356 081 евро, партия "Для развития/За!" - 150 941 евро, "Новое Единство" - 144 627 евро.

Национальное объединение VL-TB/LNNK декларировало 71 168 евро, партия KPV LV - 63 058 евро, "Русский союз Латвии" - 25 711 евро, "Новая консервативная партия" - 22 722 евро.

Обязательства остальных партий не превышают 20 тыс. евро.

Период предвыборной агитации длится в Латвии с 9 июня по 6 октября.