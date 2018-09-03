Партии потратили на агитацию уже более миллиона евро (4)

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Политика | 3 сентября 2018 года, 18:33

Партии в период предвыборной агитации уже декларировали обязательства в размере 1,3 млн евро, выяснило агентство LETA в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Максимальный лимит расходов на предвыборную агитацию составляет для одной партии 533 347 евро.

До 17 августа "Согласие" декларировало договорные обязательства в размере 417 585 евро, Союз "зеленых" и крестьян - 356 081 евро, партия "Для развития/За!" - 150 941 евро, "Новое Единство" - 144 627 евро.

Национальное объединение VL-TB/LNNK декларировало 71 168 евро, партия KPV LV - 63 058 евро, "Русский союз Латвии" - 25 711 евро, "Новая консервативная партия" - 22 722 евро.

Обязательства остальных партий не превышают 20 тыс. евро.

Период предвыборной агитации длится в Латвии с 9 июня по 6 октября.

Комментарии 4
ххх4 часа назад
деньги на ветер, отдайте больному человеку о котором сегодня была заметка на этом сайте
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Патриот 3 часа назад
Если тратят на предвыборную компанию такие деньги, представляю сколько после выборов они ложат в карманы. Жуть!!!
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Крыса2 часа назад
Я никогда не голосовал и никогда не пойду голосовать.. пусть протирают штаны в своих кабинетах, как ушапка строил велодорожки так и будет строить..
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