Комиссия Сейма единогласно одобрила открытые выборы президента (6)

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Политика | 4 сентября 2018 года, 12:23

Во вторник, 4 сентября, комиссия Сейма по правам человека и общественным делам единогласно поддержала поданные Латвийским объединением регионов (ЛОР) поправки к Сатверсме, предусматривающие, что выборы президента Латвии будут проходить открытым голосованием.

Однако решающим для законопроекта будет решение Юридической комиссии.

Предусмотрено, что Сейм решит, поддержать ли поправки концептуально на заседании, которое состоится 6 сентября.

Как сообщалось ранее, законопроект предусматривает введение прозрачных выборов президента в Латвии. Юридическая комиссия Сейма постарается добиться того, чтобы поправки были приняты до выборов в парламент, если это разрешат процедуры и будет получена поддержка от остальных депутатов Сейма.

Председатель Юридической комиссии Гайдис Берзиньш указал, что возможно будет предложено установить пятидневный срок для подачи законопроекта на рассмотрение во втором и в третьем чтении. Окончательное слово по этому вопросу остается за Сеймом.

Чтобы поправки были утверждены, на заседании в Сейме должна присутствовать по крайней мере треть депутатов и за изменения в законодательстве должны проголосовать две трети присутствующих.

Фото из flickr.com/Saeima

Комментарии 6
А нам всё равно...1 час назад
Пофигу.Всё равно в этом болоте уже ни чего не изменится.
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Адельфина1 час назад
Да пропади вы пропадом, дармоеды.
Как всегда, вы проголосуете единогласно за того, кого поставит Америка - хоть за Фрейбергу, хоть за черта.
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ёжик1 час назад
депутаты если бы могли то и себя бы тайно выбирали в сейме,тайно переходя из партию в партию,и вся эта сотня крутилась бы на одной территории
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