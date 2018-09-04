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Во вторник, 4 сентября, комиссия Сейма по правам человека и общественным делам единогласно поддержала поданные Латвийским объединением регионов (ЛОР) поправки к Сатверсме, предусматривающие, что выборы президента Латвии будут проходить открытым голосованием.

Однако решающим для законопроекта будет решение Юридической комиссии.

Предусмотрено, что Сейм решит, поддержать ли поправки концептуально на заседании, которое состоится 6 сентября.

Как сообщалось ранее, законопроект предусматривает введение прозрачных выборов президента в Латвии. Юридическая комиссия Сейма постарается добиться того, чтобы поправки были приняты до выборов в парламент, если это разрешат процедуры и будет получена поддержка от остальных депутатов Сейма.

Председатель Юридической комиссии Гайдис Берзиньш указал, что возможно будет предложено установить пятидневный срок для подачи законопроекта на рассмотрение во втором и в третьем чтении. Окончательное слово по этому вопросу остается за Сеймом.

Чтобы поправки были утверждены, на заседании в Сейме должна присутствовать по крайней мере треть депутатов и за изменения в законодательстве должны проголосовать две трети присутствующих.

Фото из flickr.com/Saeima