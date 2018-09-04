Повышение зарплат учителей снова отложили: профсоюз грозится пикетами (11)

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Политика | 4 сентября 2018 года, 16:38

Кабинет министров сегодня на неделю отложил рассмотрение вопроса о повышении минимальных зарплат учителей, так как со стороны партнеров прозвучали возражения по количественным и качественным критериям в средних школах.

Премьер-министр Марис Кучинскис в начале заседания сообщил, что сначала будут рассматриваться правила о критериях и порядке финансирования зарплат учителей в средней школе, и только после их утверждения можно будет принять решение о повышении минимальной зарплаты, так как выделение дополнительных средств возможно только в обмен на качество образования.

Одним из предметов спора стало употребление союзов "и" и "или" в правилах о критериях количества учеников в средней школе. Министерство образования и науки предложило конкретное количество учеников в 10-м классе и группе классов.

Недовольный результатом сегодняшнего заседания правительства, Латвийский профсоюз работников образования и науки снова планирует провести пикет учителей.

Как заявила после заседания правительства руководитель профсоюза Инга Ванага, правительство, не приняв сегодня решения о повышении зарплат учителей, действует вопреки ранее принятому графику повышения зарплат, поэтому профсоюз подаст заявку на проведение пикета, но может ее отменить, если в течение недели решение о повышении зарплат учителей будет принято.

Планируется, что пикет состоится во второй половине сентября.

Комментарии 11
Garik1 час назад
Вот сразу видать в какой школе тебя учили! Там и табличку установим! Всем миром! На Твайку 2! В классе-палате имени ШаДурскиса! И вторую табличку перед входом в больничку - в назидание потомкам! Надеюсь, проникнутся!
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Не понимаю56 минут назад
Почему так издеваются над учителями. Почему никому ничего не нужно доказывать для повышения зарплаты, а учителям что-то нужно доказывать?
Пора не пикеты устраивать, а всеобщую забастовку.
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Лапуля41 минуту назад
Ну начинается, пикеты, закупка черных шариков, жалкие плакатики и т.д. Да этих жирных блровов вашими пикетами не напугаешь, они их в упор не замечают. Устраивать забастовку, не проводить уроки вот это действенно! Я отдаю себе отчет, как мама двоих детей, что для родителей школьников это будет проблематично, но я на стороне учителей. Вспомните забастовку семейных врачей, они не испугались и хоть что-то для себя выбили.
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