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Кабинет министров сегодня на неделю отложил рассмотрение вопроса о повышении минимальных зарплат учителей, так как со стороны партнеров прозвучали возражения по количественным и качественным критериям в средних школах.

Премьер-министр Марис Кучинскис в начале заседания сообщил, что сначала будут рассматриваться правила о критериях и порядке финансирования зарплат учителей в средней школе, и только после их утверждения можно будет принять решение о повышении минимальной зарплаты, так как выделение дополнительных средств возможно только в обмен на качество образования.

Одним из предметов спора стало употребление союзов "и" и "или" в правилах о критериях количества учеников в средней школе. Министерство образования и науки предложило конкретное количество учеников в 10-м классе и группе классов.

Недовольный результатом сегодняшнего заседания правительства, Латвийский профсоюз работников образования и науки снова планирует провести пикет учителей.

Как заявила после заседания правительства руководитель профсоюза Инга Ванага, правительство, не приняв сегодня решения о повышении зарплат учителей, действует вопреки ранее принятому графику повышения зарплат, поэтому профсоюз подаст заявку на проведение пикета, но может ее отменить, если в течение недели решение о повышении зарплат учителей будет принято.

Планируется, что пикет состоится во второй половине сентября.