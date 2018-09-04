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Министерство обороны Латвии намерено реорганизовать военный городок в Скрунде, увеличив его территорию в 30 раз, пишет газета Diena.

Отмечается, что площадь городка увеличится с нынешних 47,3 га до почти 1500 га. До 2021 года на эти цели планируется потратить 3,1 миллиона евро.

Как отмечает Diena, территория военного городка в Скрунде является прекрасным местом для учений, так как это единственное место в странах Балтии, где военные могут тренироваться в городских условиях.

Для осуществления проекта в дополнение к уже имеющейся территории предстоит отчуждение 603 га земли у 45 юридических и физических лиц. Еще 860 га принадлежат государству, 1,5 га – самоуправлению. Это, отмечает Diena, и леса, и используемые в сельском хозяйстве земли.

Около 60 находящихся на территории полигона аварийных зданий предполагается снести.

На прошлой неделе о планах Минобороны известили местных жителей, на встречу с представителями ведомства пришли около 50 человек. Жителей заверили, что в Скрунде не будут проводиться учения с использованием военных самолетов, там будут тренироваться только земессарги и союзники.

Кроме того, министр обороны Раймонд Бергманис заявил, что в будущем хотел бы видеть на этом месте кадетскую школу. Это, по его словам, привлекло бы молодежь и преподавателей, а также дало бы новые рабочие места.

Этим летом в окрестностях Скрунды прошла часть организованных США учений сухопутных и воздушных сил Saber Strike.

В январе 2017 года НАТО разместило на своей странице в Facebook видеоролик, в котором было показано, как в Скрунде проходят военные тренировки.

Фото: flickr.com/Latvijas armija