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Никаких безответственных расходов сейчас нет, заявил в интервью передаче телеканала LNT "900 секунд" премьер-министр Марис Кучинскис.

Сейчас в бюджете нет дефицита, а есть даже профицит, отметил он.

"Мой подход - сбалансированный бюджет и не тратить больше, чем зарабатываешь", - подчеркнул премьер.

Он считает, что в нынешнее предвыборное время политики хотят раздавать подарки, как на Рождество.

Премьер напомнил, что правительство решило выполнить график повышения зарплат педагогам, но при условии качества. Компромиссов в этом вопросе не будет, подчеркнул он.

По его словам, министр образования и науки Карлис Шадурскис не выполнил требование о переговорах с социальными партнерами правительства, поэтому опасения профсоюза ему понятны.

Как сообщалось ранее, во вторник Кабинет министров на неделю отложил рассмотрение вопроса о повышении минимальных зарплат учителей, так как со стороны партнеров прозвучали возражения по количественным и качественным критериям в средних школах.

Кучинскис в начале заседания правительства сообщил, что сначала будут рассматриваться правила о критериях и порядке финансирования зарплат учителей в средней школе, и только после их утверждения можно будет принять решение о повышении минимальной зарплаты, так как выделение дополнительных средств возможно только в обмен на качество образования.

Фото из flickr.com/Valsts kanceleja