Кучинскис: перед выборами политики хотят раздавать подарки, как на Рождество (31)

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Политика | 5 сентября 2018 года, 11:33

Никаких безответственных расходов сейчас нет, заявил в интервью передаче телеканала LNT "900 секунд" премьер-министр Марис Кучинскис.

Сейчас в бюджете нет дефицита, а есть даже профицит, отметил он.

"Мой подход - сбалансированный бюджет и не тратить больше, чем зарабатываешь", - подчеркнул премьер.

Он считает, что в нынешнее предвыборное время политики хотят раздавать подарки, как на Рождество.

Премьер напомнил, что правительство решило выполнить график повышения зарплат педагогам, но при условии качества. Компромиссов в этом вопросе не будет, подчеркнул он.

По его словам, министр образования и науки Карлис Шадурскис не выполнил требование о переговорах с социальными партнерами правительства, поэтому опасения профсоюза ему понятны.

Как сообщалось ранее, во вторник Кабинет министров на неделю отложил рассмотрение вопроса о повышении минимальных зарплат учителей, так как со стороны партнеров прозвучали возражения по количественным и качественным критериям в средних школах.

Кучинскис в начале заседания правительства сообщил, что сначала будут рассматриваться правила о критериях и порядке финансирования зарплат учителей в средней школе, и только после их утверждения можно будет принять решение о повышении минимальной зарплаты, так как выделение дополнительных средств возможно только в обмен на качество образования.

Фото из flickr.com/Valsts kanceleja

Комментарии 31
Скарлет пимпернел2 часа назад
А какой подарок ты куча сделаеш? Дырку от бублика в бюджете лвшки? Милый куча я голосую за тебя и к следующим выборам ни одного латыша в латвиийской банановой стране не останится ринейр лиоают часто.
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Адельфина1 час назад
Вранье. Не может быть бездефицитным бюджет страны, что по уши в долгах.
А ну, покажь баланс!
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Скарлет Пимпернел2 часа назад
За венотибу за тбддннл-(фашисты) за ззсс проститутку каиминьша- (гей) за чёрного карлиса ит.д. в латвии ещё много не закрытых школ и бальниц и ещё не все латыши уехали на грядки в англию! Ребята я голосую за вас.
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