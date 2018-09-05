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Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам сегодня концептуально поддержала идею публикации в интернете документов бывшего Комитета государственной безопасности (КГБ), но то, какие именно документы и когда будут опубликованы, решит рабочая группа.

Депутаты комиссии сегодня неоднократно подчеркивали, что поправки к закону, которые предусматривают обеспечение доступности документов КГБ для исследований с 1 мая 2019 года, должны быть приняты еще парламентом нынешнего созыва.

Во втором чтении этот законопроект может быть рассмотрен на заседании Сейма 20 сентября, а в окончательном чтении - 4 октября, то есть за несколько дней до парламентских выборов, заявила председатель комиссии Инесе Лайзане (VL-TB/LNNK).

Депутат Александр Кирштейнс (VL-TB/LNNK) предложил оцифровать документы КГБ и разместить их на сайтах Латвийского национального архива, Института истории Латвийского университета или самой комиссии с необходимыми научными пояснениями.

Депутаты комиссии сегодня концептуально поддержали предложение о том, что документы будут опубликованы в интернете, а остальные вопросы обсудит рабочая группа. Комиссия продолжит рассмотрение законопроекта на следующей неделе, чтобы подготовить его ко второму чтению в парламенте.

Ожидается, что рабочая группа сформулирует цель публикации документов, а также то, какие именно документы будут обнародованы и в какие сроки.

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