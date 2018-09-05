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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) оштрафовало еще 35 депутатов самоуправлений Латгале, которые добились, чтобы газеты краевых дум издавались и на русском языке, сообщается на сайте бюро.

Это депутаты Даугавпилсской, Ливанской и Лудзенской краевых дум.

Пять депутатов Ливанской краевой думы оштрафованы на 70 евро каждый за то, что при утверждении бюджета на 2016 год включили в расходы средства для издания муниципального информационного издания "Вести Ливанского края" на русском языке. Как поясняет KNAB, это не разрешено законом о государственном языке, кроме того, депутаты не соблюдали закон о предотвращении разбазаривания финансовых средств и имущества публичного лица.

На 70 евро оштрафованы также 15 депутатов Даугавпилсской краевой думы, которые в расходы бюджетов на 2016 и 2017 годы включила средства для издания на русском языке муниципальной информационной газеты "Вести Даугавпилсского края".

Идентичные штрафы получили также 15 депутатов Лудзенского краевого самоуправления, которые включили в бюджет на 2016 год финансовые средства для издания на русском языке муниципальной газеты "Вести Лудзенского края".

В настоящее время часть совершивших это нарушения лиц уже не являются депутатами. Штрафы они уплатили в основном весной и летом.

Как сообщалось, ранее KNAB оштрафовало ряд депутатов Резекненского и Аглонского краев, которые в бюджетах самоуправлений предусмотрели средства для перевода информационных изданий на русский язык. Правда, суд отменил штрафы для девяти депутатов Резекненской думы, указав, что факт несоблюдения закона о предотвращении разбазаривания средств не доказан.

Фото: flickr.com/faungg's photos