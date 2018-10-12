Бригманис: русских избирателей надо было "приманивать" Лембергсом (19)

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Политика | 12 октября 2018 года, 11:43

Союзу "зеленых" и крестьян (СЗК) нужно было больше вовлекать в предвыборную кампанию мэра Вентспилса Айвара Лембергса, заявил в интервью газеле Neatkariga один из лидеров СЗК Аугуст Бригманис.

"Что бы ни говорили, я все же скажу в этом интервью - и на этих выборах сыграл "фактор Лембергса"", - сказал он.

Бригманис пояснил, что это связано с русскоязычным электоратом, который в основном оценивае Лембергса положительно.

"Не думаю, что Лембергса следовало использовать как кандидата в премьеры, это было бы нечестно. Его можно было представить как носителя народнохозяйственных идей. Проблема в том, что ко многим его мнениям, которые были обоснованными, руководство государства не прислушивалось. Позже оказалось - и во многих случаях - что Лембергс был прав", - сказал Бригманис.

Хотя СЗК утратил в парламенте более половины мандатов, лично Бригманис не ощущает себя побежденным и не намерен уходить из политики. Он напомнил, что руководил партией во времена, когда она вообще не была представлена в Сейме, руководил ею, когда она была в оппозиции.

"Ситуации разные, надо уметь не теряться", - сказал он.

Весной состоится съезд Крестьянского союза Латвии, на котором партия решит, как ей действовать дальше.

Комментарии 19
Вай вай1 день назад
Когда уже поймут, что люди стали более грамотными и информированными и простая лапша на уши много голосов не даст.Вот если бы СЗК убрали своих министров за аферы с Коз, если бы упразднили ЦГЯ, и перестали брать налоги с пенсий до 500 евро, тогда получили бы голосов намного больше.Делами надо славиться, а не обещаниями.
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Пока1 день назад
В ваших рядах, есть такие фашисты, как сержантс - никакой Лембергс, вам не поможет.
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.1 день назад
Что там рассуждать этому бригманису, не выбрали и все, как говорится, после пожара и хуй насос.
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