Консерваторы предложили нацблоку войти в правящую коалицию (20)

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Политика | 12 октября 2018 года, 13:16

Во втором раунде переговоров Новая консервативная партия (НКП) предложила национальному объединению Visu Latvijai!-TB/LNNK войти в правящую коалицию, сообщил председатель нацблока Райвис Дзинтарс.

На прошедших сегодня переговорах НКП предложила также одну из возможных моделей распределения сфер ответственности в новом правительстве. Какую именно, Дзинтарс не сообщил.

Переговоры продвигаются вперед, но остается еще очень много неизвестного, отметил он. Нацобъединение рассмотрит предложение НКП, добавил Дзинтарс.

Как ранее сообщалось, Новая консервативная партия (НКП) при формировании нового правительства не намерена сотрудничать с Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК).

Комментарии 20
Злой1 день назад
Ну консерваторы, вы с НО далеко пойдёте. Видимо 4 года будут ещё веселее, дебилизм будет зашкаливать так, что самолётов на Ирию хватать не будет.
Ну давайте, клоуны, начинайте смешить народ, который ещё быстрее рванёт от вашего союза:два дебила-будет сила. Об экономике на 4 года "ставим крест", не до неё будет, а будет жёсткая борьба с русским языком. И фсёооо! Вот такие ваши планы, дебилы!
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Просто пипец.1 день назад
Блин дебилы,когда они уже наконец поймут,что каолиция с нац.обьединением это тупик,путь в никуда.Нац.об создано для уничтожения этой страны и очень успешно с этим справляется.Похоюе у них у всех цель одна и это их объеденяет
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Ха!1 день назад
Странно было бы не спрогнозировать поведение больных в дурдоме.
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