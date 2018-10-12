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Во втором раунде переговоров Новая консервативная партия (НКП) предложила национальному объединению Visu Latvijai!-TB/LNNK войти в правящую коалицию, сообщил председатель нацблока Райвис Дзинтарс.

На прошедших сегодня переговорах НКП предложила также одну из возможных моделей распределения сфер ответственности в новом правительстве. Какую именно, Дзинтарс не сообщил.

Переговоры продвигаются вперед, но остается еще очень много неизвестного, отметил он. Нацобъединение рассмотрит предложение НКП, добавил Дзинтарс.

Как ранее сообщалось, Новая консервативная партия (НКП) при формировании нового правительства не намерена сотрудничать с Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК).