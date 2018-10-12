Политика |

Переговоры "Нового Единства" и партии "KPV LV" о возможностях сотрудничества в новом Сейме оказались неожиданно конструктивными, найдено несколько общих знаменателей, заявил после встречи председатель "Нового Единства" Кришьянис Кариньш.

Кандидат в премьеры от "KPV LV" Алдис Гобземс также заявил,что переговоры были конструктивными, и у партий одинаковые позиции по уменьшению цен на лекарства и использованию государственного языка в школах и детских садах.

Одним из первых вопросов в работе нового правительства будет региональная реформа, указали оба политика.

Также, по словам Кариньша, у партий одинаковая позиция по отмене компонента обязательной закупки (КОЗ), хотя пути достижения этой цели предлагаются разные.

Как сообщалось, партия "KPV LV" на следующей неделе в формате консультаций встретится с "Согласием", выполняя тем самым одно из обещаний, данных избирателям.

Фото: flickr.com/krisjaniskarins