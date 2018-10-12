"Новое Единство" удивили переговоры с KPV LV (8)

фото

Политика | 12 октября 2018 года, 14:13

Переговоры "Нового Единства" и партии "KPV LV" о возможностях сотрудничества в новом Сейме оказались неожиданно конструктивными, найдено несколько общих знаменателей, заявил после встречи председатель "Нового Единства" Кришьянис Кариньш.

Кандидат в премьеры от "KPV LV" Алдис Гобземс также заявил,что переговоры были конструктивными, и у партий одинаковые позиции по уменьшению цен на лекарства и использованию государственного языка в школах и детских садах.

Одним из первых вопросов в работе нового правительства будет региональная реформа, указали оба политика.

Также, по словам Кариньша, у партий одинаковая позиция по отмене компонента обязательной закупки (КОЗ), хотя пути достижения этой цели предлагаются разные.

Как сообщалось, партия "KPV LV" на следующей неделе в формате консультаций встретится с "Согласием", выполняя тем самым одно из обещаний, данных избирателям.

Фото: flickr.com/krisjaniskarins

Комментарии 8
Шаусмас1 день назад
Та же песня о русском языке. Видимо на бОльшее ума не хватает.
1
Ответить
Правда,1 день назад
сдаётся мне, что агрессия Кремля опять помешает им это сделать.)))
2
Ответить
Остановитесь, я сойду!1 день назад
KPV LV, НО и блединство только о борьбе с русским языком думают, тема разговора "использование государственного языка в школах и детских садах". Для этого надо было так биться в конвульсиях на выборах? Или "русский язык" -очень хорошая кормушка?
1
Ответить