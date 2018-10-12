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Прошедшие в Сейм партии завершают первый раунд переговоров. В начале недели лидеры ряда партий заявили, что инициатива в формировании правительства должна принадлежать правоцентристской партии, набравшей больше всего голосов избирателей - KPV LV и Новой консервативной партии.

НКП предложила партиям модель коалиции, в которую войдут НКП, KPV LV, "Для развития/За", Национальное объединение и "Новое Единство". "Новому "Единству" в будущем правительстве предложена ответственность за министерства юстиции и обороны. Таким образом, согласно этой модели, в оппозиции останутся Союз "зеленых" и крестьян и "Согласие".

Ранее лидер НКП Янис Борданс заявил, что при формировании нового правительства его партия не намерена сотрудничать с Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК).

Переговоры "Нового Единства" и партии "KPV LV" о возможностях сотрудничества в новом Сейме оказались неожиданно конструктивными, было найдено несколько общих знаменателей, заявил после встречи председатель "Нового Единства" Кришьянис Кариньш.

У партии KPV LV и Национального объединения по итогам первых переговоров совпали мнения об образовании на государственном языке и некоторых реформах. Представитель нацблока Роберт Зиле оценил переговоры с KPV LV как конструктивные и содержательные.

Сопредседатель KPV LV Линда Лиепиня также указала, что ее партия не пойдет на переговоры с СЗК, если на них его будут представлять люди, не имеющие мандата от народа, то есть не избранные в 13-й Сейм Агуст Бригманис и Эдгар Таварс.

В свою очередь партия также KPV LV обещала, что будет говорить со всеми избранными в Сейм партиями, поэтому в отличие от других, она готова на следующей недели встретиться в формате консультаций и с "Согласием".

Между тем, объединению "Для развития/За!" важно, чтобы ядро коалиции формировалось вокруг новых партий, в то же время и партии прежней коалиции обладают полезным опытом, и важно обеспечить преемственность, заявил сопредседатель объединения Даниэль Павлютс.

На вопрос, приемлема ли коалиция без Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), какой видит ее Новая консервативная партия (НКП), Павлютс отметил, что пока рано говорить о возможном составе коалиции.

Он также добавил, что партия "Согласие" сама нарисовала красную рамку вокруг себя, поэтому остается практически изолированной от переговоров.

Кандидат в премьер-министры "Для развития/За!" Артис Пабрикс видит "достаточно большие проблемы" в том, чтобы его партия вошла в правительство, состоящее из пяти партий, возглавляемое Янисом Бордансом (НКП).

Фото: Flickr/Ernests Dinka,Saeimas Kanceleja