НКП назвала возможную коалицию и "поделила" министерства (17)
Новая консервативная партия (НКП) предложила модель коалиции, в которую войдут НКП, KPV LV, "Для развития/За", Национальное объединение и "Новое Единство". Таким образом "Согласие" и Союз "зеленых" и крестьян могут остаться в оппозиции.
НКП хочет получить в следующем правительстве посты премьер-министра, министра охраны среды и регионального развития и министра внутренних дел, следует из поступившей в распоряжение агентства LETA информации.
Объединению "Для развития/За" НКП предлагает три министерских портфеля: министров финансов, благосостояния и здравоохранения, а также кресло спикера Сейма, в котором, по неофициальной информации, хотела бы видеть Артиса Пабрикса.
Три министерства НКП предлагает взять под свою ответственность Национальному объединению. Это министерства культуры, образования и науки и земледелия.
Партии KPV L" НКП планирует выделить должности министра экономики и министра сообщения, "Новому "Единству" - министров юстиции и обороны.
В должности министра иностранных дел НКП хотела бы видеть карьерного дипломата.
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