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Новая консервативная партия (НКП) предложила модель коалиции, в которую войдут НКП, KPV LV, "Для развития/За", Национальное объединение и "Новое Единство". Таким образом "Согласие" и Союз "зеленых" и крестьян могут остаться в оппозиции.

НКП хочет получить в следующем правительстве посты премьер-министра, министра охраны среды и регионального развития и министра внутренних дел, следует из поступившей в распоряжение агентства LETA информации.

Объединению "Для развития/За" НКП предлагает три министерских портфеля: министров финансов, благосостояния и здравоохранения, а также кресло спикера Сейма, в котором, по неофициальной информации, хотела бы видеть Артиса Пабрикса.

Три министерства НКП предлагает взять под свою ответственность Национальному объединению. Это министерства культуры, образования и науки и земледелия.

Партии KPV L" НКП планирует выделить должности министра экономики и министра сообщения, "Новому "Единству" - министров юстиции и обороны.

В должности министра иностранных дел НКП хотела бы видеть карьерного дипломата.

Фото: flickr.com