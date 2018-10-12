НКП назвала возможную коалицию и "поделила" министерства (17)

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Политика | 12 октября 2018 года, 15:49

Новая консервативная партия (НКП) предложила модель коалиции, в которую войдут НКП, KPV LV, "Для развития/За", Национальное объединение и "Новое Единство". Таким образом "Согласие" и Союз "зеленых" и крестьян могут остаться в оппозиции.

НКП хочет получить в следующем правительстве посты премьер-министра, министра охраны среды и регионального развития и министра внутренних дел, следует из поступившей в распоряжение агентства LETA информации.

Объединению "Для развития/За" НКП предлагает три министерских портфеля: министров финансов, благосостояния и здравоохранения, а также кресло спикера Сейма, в котором, по неофициальной информации, хотела бы видеть Артиса Пабрикса.

Три министерства НКП предлагает взять под свою ответственность Национальному объединению. Это министерства культуры, образования и науки и земледелия.

Партии KPV L" НКП планирует выделить должности министра экономики и министра сообщения, "Новому "Единству" - министров юстиции и обороны.

В должности министра иностранных дел НКП хотела бы видеть карьерного дипломата.

Фото: flickr.com

Комментарии 17
Ух как!1 день назад
Ух как! Партии Кайминьша аж целых 2 министерства хотят выделить. А ничего, что его партия после Согласия набрала больше всего голосов. Кайминьш держись! Похоже тебя хотят наеб..ть.
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Шаусмас1 день назад
как противно смотреть: чтоб собрать калолицию, нужно целых 4 партии, еле-еле набравших 10%.
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Скучно от предсказуемости1 день назад
Особенно примирительным моментом является план отдать министерство, курирующее самый противоречивый в обществе вопрос, Националистам. При наличии 4х других менее одиозных партий (хотя, Новые Консерваторы + Новое Единство = Старое Единство) это, пожалуй, выглядит как смачный плевок в Согласие и в его электорат.
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