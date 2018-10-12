Это рывок к власти: партии критикуют досрочный "дележ" консерваторов (12)

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Политика | 12 октября 2018 года, 17:01

Новая консервативная партия (НКП) сегодня предложила свою модель коалиции, в которую войдут НКП, KPV LV, "Для развития/За", Национальное объединение и "Новое Единство", оставив в оппозиции "Согласие" и Союз "зеленых" и крестьян. Более того, НКП уже спрогнозировала, за какие министерства каждая из партий будет отвечать.

В свою очередь лидеры некоторых перечисленных объединений и партий не согласны с преждевременным моделированием правительства со стороны НКП.

Распределение должностей в новом правительстве сейчас происходит опрометчиво и поспешно, считает кандидат партии "KPV LV" на должность премьер-министра Алдис Гобземс.

"Происходящий дележ должностей противоречит сказанному ранее о необходимости подготовки плана работы правительства. В данный момент это рывок к власти без четкой программной установки", - написал Гобземс в Twitter.

Между тем лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс считает, что предложенная НКП коалиция из пяти партий в результате станет заложником одной партии. По его словам, с точки зрения стабильности правительства желательна коалиция из шести партий.

Кандидат в премьер-министры "Для развития/За!" Артис Пабрикс видит "достаточно большие проблемы" в том, чтобы его партия вошла в состоящее из пяти партий правительство, возглавляемое Янисом Бордансом (НКП). Пабрикс также считает коалицию шести партий оптимальным вариантом.

В то же время сам Борданс, считает, что правительство следует сформировать незамедлительно. Он подчеркнул, что несотрудничество с СЗК - принципиальная позиция. Даже если другие партнеры предложат взять формирование правительства на себя, НКП не видит возможности сформировать другую модель коалиции и сотрудничать с СЗК.

Фото: nypost.com/2014/06/28

Комментарии 12
Моё впечатление1 день назад
Это формирование «правительства» напоминает театр в глубинке, где дешёвые актёришки играют политиков.
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Чухонь1 день назад
Главное укусить тот край беляша,где лежит кусок мяса.
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Клёша1 день назад
А ещё аквариум где плавают рыбки сами по себе или стайками но как только подкинешь корм начинается суета и давка!!
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