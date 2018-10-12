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Новая консервативная партия (НКП) сегодня предложила свою модель коалиции, в которую войдут НКП, KPV LV, "Для развития/За", Национальное объединение и "Новое Единство", оставив в оппозиции "Согласие" и Союз "зеленых" и крестьян. Более того, НКП уже спрогнозировала, за какие министерства каждая из партий будет отвечать.

В свою очередь лидеры некоторых перечисленных объединений и партий не согласны с преждевременным моделированием правительства со стороны НКП.

Распределение должностей в новом правительстве сейчас происходит опрометчиво и поспешно, считает кандидат партии "KPV LV" на должность премьер-министра Алдис Гобземс.

"Происходящий дележ должностей противоречит сказанному ранее о необходимости подготовки плана работы правительства. В данный момент это рывок к власти без четкой программной установки", - написал Гобземс в Twitter.

Amatu dalīšana šobrīd notiek pārsteidzīgi un sasteigti, turklāt pretrunā ieprieš runātajam par valdības darba plāna sagatavošanu. Tā šobrīd ir raušanās pie varas bez skaidra programmātiska uzstādījuma. Vairāk pulksten 17.00 tikšanās laikā ar vēlētājiem. — Aldis Gobzems (@AldisGobzems) 12 октября 2018 г.

Между тем лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс считает, что предложенная НКП коалиция из пяти партий в результате станет заложником одной партии. По его словам, с точки зрения стабильности правительства желательна коалиция из шести партий.

Кандидат в премьер-министры "Для развития/За!" Артис Пабрикс видит "достаточно большие проблемы" в том, чтобы его партия вошла в состоящее из пяти партий правительство, возглавляемое Янисом Бордансом (НКП). Пабрикс также считает коалицию шести партий оптимальным вариантом.

В то же время сам Борданс, считает, что правительство следует сформировать незамедлительно. Он подчеркнул, что несотрудничество с СЗК - принципиальная позиция. Даже если другие партнеры предложат взять формирование правительства на себя, НКП не видит возможности сформировать другую модель коалиции и сотрудничать с СЗК.

Фото: nypost.com/2014/06/28