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Комитет Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в составе трех судей в четверг, 11 октября, объявил решение по делу «Лембергс против Латвии», в котором единодушно отклонил жалобу формально отстраненного от должности мэра Вентспилса Айварса Лембергса («Для Латвии и Вентспилса») о возможном нарушении права на выборы, пишет bnn-news.ru со ссылкой на агенство leta.

В своем поданном 22 августа 2017 года в ЕСПЧ заявлении Лембергс, ссылаясь на Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, пожаловался на запрет занимать должность председателя Вентспилсской думы. Заявитель утверждал, что избиратели выразили свою волю, избрав партию заявителя в Вентспилсскую думу, и проведенные опросы показали, что избиратели хотят видеть заявителя на должности председателя Вентспилсской думы.

Избранная заявителю мера пресечения, связанная с уголовным процессом, (запрещено занимать должность председателя Вентспилсской думы) не позволяет ему быть на этой должности. Лембергс считает, что это нарушение гарантированного Конвенцией права на выборы.

Рассмотрев жалобу, ЕСПЧ сперва напомнил, что Конвенция гарантирует и право избирать, и право баллотироваться на выборах. Норма Конвенции относится только к выборам законодателя, однако термин «законодатель» в понимании статьи 3 протокола 1 Конвенции не означает только национальный парламент, так как интерпретируется согласно конституционной системе каждой страны. При этом учреждения системы Конвенции уже делали выводы по другим делам, что в понимании этой статьи Конвенции муниципалитеты – не законодатель.

Хоть функции законодателя могут и не быть эксклюзивной компетенцией лишь парламента, однако полномочия на издание обязательных правил и других подзаконных актов, которые во многих странах Конвенции переданы местным муниципалитетам, следует отделять от законодательной власти, которая включена в статью 3 протокола 1 Конвенции.

ЕСПЧ признал, что городские и краевые думы Латвии и их председатели не осуществляют законодательную власть, а потому не являются «законодателями» в понимании статьи 3 протокола 1 Конвенции. ЕСПЧ пришел к выводу, что эта статья Конвенции не распространяется на жалобу заявителя, которая должна быть отклонена как неприемлемая для дальнейшего рассмотрения по существу.

ЕСПЧ рассматривал эту жалобу, не прося мнения правительства Латвии.