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Сегодня партии продолжат консультации о формировании правительства. Состоятся встречи KPV LV с Союзом "зеленых" и крестьян (в 14 часов).

На заседание правления и новоизбранных депутатов соберется "Новое Единство" (в 12:00) и обсудит процесс создания новой коалиции.

В понедельник также состоится (в 18 часов) заседание "За развитие/За!", на котором будет рассмотрено предложение Новой консервативной партии о формировании правительства.

В конце недели у избранных в Сейм партий предусмотрен первый этап переговоров с президентом Латвии Раймондом Вейонисом.

На данный момент инициативу в создании Кабинета министров взяли на себя Новая консервативная партия (НКП) и KPV LV, которые на выборах получили по 16 депутатских мандатов в новом созыве Сейма.

НКП предложила модель коалиции, в которую войдут "консерваторы", KPV LV, "Для развития/За", Национальное объединение и "Новое Единство".

НКП также озвучила свою идею о разделении сфер ответственности.

Пока партии избегают комментариев о предложении НКП, подчеркивая, что это стоит обсуждать на собраниях политических сил. Свое мнение об инициативе НКП партии должны озвучить до середины этой недели.

Распределение портфелей

В пятницу, 12 октября, Новая консервативная партия озвучила первое свое предложение по составу правящей коалиции. Как сообщает LETA, ее предложено создать из НКП, KPV LV, "Для развития/За", Национального объединения и "Нового Единства".

Новая консервативная партия планирует заполучить пост премьер-министра, а также контроль над Министерством защиты окружающей среды и регионального развития и Министерством внутренних дел.

"Для развития/За!" предлагают посты министра финансов, благосостояния и здравоохранения, а также должность спикера Сейма. По неофициальной информации, спикером может стать Артис Пабрикс. Национальному объединению обещают три министерства: Минкультуры, Минобразования и Минземледелия.

KPV LV может получить посты министра экономики и министра сообщения, а "Новое Единство" — министра юстиции и министра обороны.

В должности министра иностранных дел НКП хотела бы видеть карьерного дипломата.

Однако, по мнению лидера Нацблока Райвиса Дзинтарса, если правящая коалиция будет сформирована из пяти партий, то постоянно будет являться заложницей одной партии. Поэтому он считает, что состав коалиции следует расширить до шести партий, что даст возможность работать более стабильно.

"Согласие" и Союз "зеленых" и крестьян, согласно логике НКП, должны быть в оппозиции.

По итогам выборов в Сейм прошли семь партий. У "Согласия" в новом парламенте будет 23 мандата, у НКП и KPV LV — по 16, у партии "Для развития/За!" — 13, у национального объединения VL-ТB/LNNK — 13, у СЗК — 11, у "Нового Единства" — восемь мандатов.

фото: saeima.lv