Президент поговорит со всеми: начнет с "Нового Единства", закончит "Согласием" (23)

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Политика | 15 октября 2018 года, 21:16

Первой из партий, которые в конце этой недели встретятся с президентом Латвии Раймондом Вейонисом, будет "Новое Единство", последней - "Согласие".

Ранее после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом Вейонис сказал, что планирует начать переговоры с партиями со встречи с партией, получившей меньше всего, а закончить - с партией, набравшей больше всего голосов избирателей.

Таким образом, после встречи с представителями "Нового Единства" президент встретится с Союзом "зеленых" и крестьян, национальным объединением, "Для развития/За!", Новой консервативной партией, KPV LV и "Согласием".

Когда президент после этих переговоров объявит свои выводы, пока неизвестно.

Как сообщалось, Вейонис планирует встретиться с партиями в четверг, 18 октября, и в пятницу, 19 октября.

Президент пояснил, что пока он дает партиям время для переговоров между собой, а затем надеется увидеть их мнения о возможной модели сотрудничества и основных задачах правительства.

Вейонис сказал, что при выборе кандидата в премьер-министры он будет руководствоваться также тем, нет ли у претендентов проблем с допуском к государственной тайне.

Фото: flickr.com/photos/saeima

Комментарии 23
Реалист13 часа назад
Неуважение к себе выразили мы сами , Согласие , получив больше всех голосов , не может рассчитывать на более активную поддержку со стороны своих избирателей. Ни разу избиратели не сделали даже попытку высказать неудовольствие , что победившая партия остаётся в опозиции , а правит коалиция. Потом начинается критика :" сидят , протирают штаны", но они не могут составом своей партии изменить законы , нужна поддержка адекватных горожан . А сидя на кухне с чашечкой , критиковать всё и вся , легче простого.
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Патриот 13 часа назад
Это не президент, я его не выбирал! Это чмошник с куриными мозгами и позорище латвийского народа перед всем миром!
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Джигарханян13 часа назад
Нормальный президент всегда начнёт с самой большой партии. Но Раймоша струхнул как всегда. Проявил неуважен1
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