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Объединение партий "Для развития/За!" не примет предложенную Новой консервативной партией (НКП) модель правительства, так как нет соглашения о предстоящих задачах, заявил в понедельник после заседания правления "Для развития/За!" его сопредседатель Юрис Пуце.

Такое решение принято потому, что НКП не представила "реальное предложение о предстоящих задачах", а распределение кресел в правительстве - второочередной вопрос", пояснил он. Сначала надо договориться о ценностях, принципах и целях.

При этом "Для развития/За!" предложит переговоры о предстоящих новому правительству задачах со всеми прошедшими в Сейм партиями, кроме "Согласия", подчеркнул Пуце.

Как сообщалось, НКП в пятницу объявила о своем предложении другим партиям в отношении распределения сфер ответственности в новом правительстве.

НКП хочет получить в следующем правительстве посты премьер-министра, министра охраны среды и регионального развития и министра внутренних дел, следует из предложения НКП по составу нового правительства, поступившему в распоряжение агентства ЛETA.

Объединению "Для развития/За!" НКП предлагает три министерских портфеля: министров финансов, благосостояния и здравоохранения, а также кресло спикера Сейма, в котором, по неофициальной информации, хотела бы видеть Артиса Пабрикса.

Три министерства НКП предлагает взять под свою ответственность национальному объединению VL-TB/LNNK. Это министерства культуры, образования и науки и земледелия.

Партии KPV LV НКП планирует выделить должности министра экономики и министра сообщения, "Новому "Единству" - министров юстиции и обороны.

В должности министра иностранных дел НКП хотела бы видеть беспартийного карьерного дипломата.