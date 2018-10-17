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Нет повода опасаться, что при новом правительстве может смениться евроатлантический курс Латвии, но зато актуален вопрос о том, как Латвия будет позиционировать себя в евроатлантическом сообществе, считает директор Института внешней политики Латвии Андрис Спрудс.

"Намечается выбор между моделью Северных стран и моделью Центральной Европы или Польши и Венгрии. В Швеции абсолютная свобода СМИ, горизонтальное общество, в котором важна интеграция. Швеция функционирует как хорошо смазанный механизм. Между тем в Центральной Европе, где Польша и Венгрия как пример, больше использование вертикали, контроль СМИ, ограничение оппозиции, элементы национализма, а также попытки формировать политику через конфликт, а не сотрудничество", — поясняет эксперт.

По словам Спрудса, внутри потенциального правительства сторонники этих двух моделей могут столкнуться между собой. В таком случае могут возникнуть проблемы с выбором позиции Латвии, если, к примеру, надо будет голосовать по вопросу о процедуре санкций против Польши или Венгрии, предусмотренных 7-й статьей Договора о Европейском союзе.

По мнению Спрудса, есть некоторый риск того, что в следующие четыре года будет немного сложнее создавать положительный имидж Латвии.

"Политический курс в сторону Польши и Венгрии может ухудшить имидж Латвии. Если мы очень не хотим, чтобы нас звали постсоветскими республиками, то такой курс будет лишь напоминать, а для кого-то и усиливать, имидж постсоветского и переходного периода", — сказал эксперт и добавил, что ресурсом маленькой страны является не только имидж, но также люди, правительство, весь механизм управления и согласованная работа этих элементов.

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