Политика |

Глядя на то, как Новая консервативная партия во глава с Янисом Бордансом проводит переговоры о формировании правительства, у избирателей наверняка создается впечатление, что все предвыборные обещания останутся только предвыборными. Об этом в эфире Riga TV24 сказала политолог Илга Крейтусе. По ее словам электорат Новой консервативной партии, которая изначально взяла на себя инициативу в переговорном процессе о будущей коалиции, сейчас разочарованы и испытывают "моральное похмелье".

"Самая большая проблема в том, что Новая консервативная партия оказалась абсолютно другой политической силой, нежели мы видели в предвыборный и выборный период. И я думаю, что у многих людей, голосовавших за эту партию, наступило так называемое "моральное похмелье", так если консерваторы взяли на себя роль ведущего переговоры о формировании нового правительства, то им надо держать ответ в первую очередь перед своим избирателем, что будет правительство, как они обещали в своей предвыборной программе. Сейчас же мы не слышим ничего о сокращении количества министерств, об объединении министерств.

И самое трагичное, по словам политолога, это не самоуверенность Борданса, а нежелание взять под свою ответственность министерство финансов.

"Ведь практически не может быть нормального правительства, если премьер и министр финансов из разных партий, особенно, если у них такие различные видения ситуации. Вспомним, пенсии в 500 евро, 500 евро необлагаемый минимум, 1000 евро зарплаты и другие моменты. Если идут с такими установками, то объяснение только одно: все эти установки были для того, чтобы ловить голоса избирателей по сути на пустой крючек. Если избиратели этому поверили, то им придется с этим жить", - сказала Крейтусе.

По ее словам, весь процесс проведения переговоров свидетельствует либо о неопытности НКП, либо об отсутствии знаний, как функционирует государство.

"Либо это на самом деле непонимание, как реально действует в государстве система управления, и ответственность за денежные посты, и за все другое. И еще один парадокс, Латвия уже в который раз наступает на грабли - беспартийный министр из вне. У нас был министр образования Марита Сейле. При всем уважении к госпоже Сейле, она была беспартийная, но что случилось под конец? Скандал с праздником песни, госпожи Сейле больше нет, ни одна партия ни за что не отвечает",- подчеркнула Крейтусе.

Как сообщалось, НКП первой предложила модель будущей коалиции с распределением министерских должностей, не включив в нее Союз "зеленых" и крестьян (СЗК). Другие правоцентристские партии приняли предложение очень сдержанно, заявив, что сначала нужно договориться о задачах правительства. Борданс подчеркнул, что НКП не изменит своего отношения к СЗК.

Напомним, в понедельник на переговорах о формировании коалиции инициативу перехватило объединение "Для развития/За!", лидеры которого Юрис Пуце и Даниэль Павлютс заявили, что для объединения неприемлем предложенный Новой консервативной партией (НКП) план формирования правительства. Этот план предусматривает коалицию без участия Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и распределение должностей между остальными правоцентристскими партиями.

Все свидетельствует о том, что "Для развития/За!", которое в парламенте будут представлять 13 депутатов, решило опередить кандидата в премьеры от НКП, у которой будет 16 депутатских мандатов, Яниса Борданса и первой представить президенту страны коалицию большинства.