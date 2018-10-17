Крейтусе: избиратель НКП сейчас испытывает "моральное похмелье" (4)
Глядя на то, как Новая консервативная партия во глава с Янисом Бордансом проводит переговоры о формировании правительства, у избирателей наверняка создается впечатление, что все предвыборные обещания останутся только предвыборными. Об этом в эфире Riga TV24 сказала политолог Илга Крейтусе. По ее словам электорат Новой консервативной партии, которая изначально взяла на себя инициативу в переговорном процессе о будущей коалиции, сейчас разочарованы и испытывают "моральное похмелье".
"Самая большая проблема в том, что Новая консервативная партия оказалась абсолютно другой политической силой, нежели мы видели в предвыборный и выборный период. И я думаю, что у многих людей, голосовавших за эту партию, наступило так называемое "моральное похмелье", так если консерваторы взяли на себя роль ведущего переговоры о формировании нового правительства, то им надо держать ответ в первую очередь перед своим избирателем, что будет правительство, как они обещали в своей предвыборной программе. Сейчас же мы не слышим ничего о сокращении количества министерств, об объединении министерств.
И самое трагичное, по словам политолога, это не самоуверенность Борданса, а нежелание взять под свою ответственность министерство финансов.
"Ведь практически не может быть нормального правительства, если премьер и министр финансов из разных партий, особенно, если у них такие различные видения ситуации. Вспомним, пенсии в 500 евро, 500 евро необлагаемый минимум, 1000 евро зарплаты и другие моменты. Если идут с такими установками, то объяснение только одно: все эти установки были для того, чтобы ловить голоса избирателей по сути на пустой крючек. Если избиратели этому поверили, то им придется с этим жить", - сказала Крейтусе.
По ее словам, весь процесс проведения переговоров свидетельствует либо о неопытности НКП, либо об отсутствии знаний, как функционирует государство.
"Либо это на самом деле непонимание, как реально действует в государстве система управления, и ответственность за денежные посты, и за все другое. И еще один парадокс, Латвия уже в который раз наступает на грабли - беспартийный министр из вне. У нас был министр образования Марита Сейле. При всем уважении к госпоже Сейле, она была беспартийная, но что случилось под конец? Скандал с праздником песни, госпожи Сейле больше нет, ни одна партия ни за что не отвечает",- подчеркнула Крейтусе.
Как сообщалось, НКП первой предложила модель будущей коалиции с распределением министерских должностей, не включив в нее Союз "зеленых" и крестьян (СЗК). Другие правоцентристские партии приняли предложение очень сдержанно, заявив, что сначала нужно договориться о задачах правительства. Борданс подчеркнул, что НКП не изменит своего отношения к СЗК.
Напомним, в понедельник на переговорах о формировании коалиции инициативу перехватило объединение "Для развития/За!", лидеры которого Юрис Пуце и Даниэль Павлютс заявили, что для объединения неприемлем предложенный Новой консервативной партией (НКП) план формирования правительства. Этот план предусматривает коалицию без участия Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и распределение должностей между остальными правоцентристскими партиями.
Все свидетельствует о том, что "Для развития/За!", которое в парламенте будут представлять 13 депутатов, решило опередить кандидата в премьеры от НКП, у которой будет 16 депутатских мандатов, Яниса Борданса и первой представить президенту страны коалицию большинства.
От меня вы получите только средний палец
У нас же клановая система.Один клан сменяет другой,богатеет,потом богатеют другие ит.д.и тому подобное,но ничего не происходит хорошего со страной уже почти 30 лет!!!
Только сейчас,еще даже не сфомировав правительство,начались разговоры,какую модель использовать для управления Латвий-шведскуию или польскую!!!Латвия была в коме 30 лет?Тогда о каком столетии идет речь?
Да будет таже модель как и была-Модель от от вороватой латышской ,,элиты,,,потому как мы особая страна и у нас особые условия как они говорят.Как модель не назови-она никогда не будет Сингапурской .