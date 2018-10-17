Политика |

Не попавший в 13-й Сейм представитель Союза "зеленых" и крестьян Янис Клаужс, который бессменно работал депутатом со времен парламента 9-го созыва (2006 год), собирается обратиться в суд из-за решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отклонить его жалобу.

Ранее ЦИК приняла решение не рассматривать жалобы не избранных в Сейм кандидатов в депутаты от Союза "зеленых" и крестьян Айи Барчи и Яниса Клаужса из-за их неудавшегося переизбрания.

Политик уверен, что он не попал в новый Сейм из-за "неизвестных ему сил", которые незаконно изменили результаты голосования. Он сообщил о своих подозрениях Полиции безопасности, а также направил жалобу в Центральную избирательную комиссию.

Согласно пояснению ЦИК, на их странице менялось количество заработанных плюсиков и вычеркиваний технически. Клаужс подозревает, что кто-то мог вмешаться в систему и внести изменения. Для того, чтобы этот вариант был исключен, по его словам, надо пересчитать голоса избирателей.

В ходе заседания члены ЦИК отметили, что со стороны двух недовольных политиков не было ни одной конкретной претензии насчет какого-либо избирательного участка.

Фото: flickr.com/photos/saeima