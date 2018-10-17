Нацблок - президенту: нужна большая коалиция латышских партий (11)

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Политика | 17 октября 2018 года, 20:09

Национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK призывает президента Раймонда Вейониса выдвинуть на должность премьера кандидата, который мог бы "объединить как можно более широкую коалицию латышских сил".

Нацобъединение ответило на предложение Новой консервативной партии (НКП) о модели будущего правительства. В своем ответе оно подчеркивает, что выступает за по возможности широкую правящую коалицию латышских партий.

"Увы, пока партиям не удалось об этом договориться. Чтобы двигаться дальше, VL-TB/LNNK призывает президента страны встретиться с политическими партиями и выдвинуть кандидата в премьер-министры исходя из ранее высказанной позиции и способности кандидата объединить по возможности более широкую коалицию латышских сил", - указывает нацблок.

Партия также назвала свои приоритеты, которые должно будет учесть новое правительство. Это намерение сделать Латвию более дружественным семье государством, укрепление позиций латышского языка и ответственная иммиграционная политика.

VL-TB/LNNK готово сотрудничать и продолжать переговоры со всеми тремя партиями, взявшими на себя инициативу на переговорах о формировании правительства.

Как уже сообщалось, сейчас переговоры о формировании правительства параллельно ведут KPV LV, Новая консервативная партия и "Для развития/За!".

В четверг и пятницу консультации с избранными в Сейм партиями начнет президент Раймонд Вейонис.

Фото: flickr.com

Комментарии 11
Стесняюсь спросить1 час назад
Партия также назвала свои приоритеты, которые должно будет учесть новое правительство. Это намерение сделать Латвию более дружественным семье государством, укрепление позиций латышского языка и ответственная иммиграционная политика.


Латышскость, это хорошо. Но чем на жизнь зарабатывать будем и кто это будет делать ?
Сомневаюсь, что латышскость можно будет экспортировать.
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Алекс46 минут назад
Чем больше латышских партий в правительстве,тем меньше будет возможностей определить,куда ж делись бюджетные деньги.Концов вообще не найдешь.
Ничего ,придумают что -нибудь,на крайний случай,все свалят на оппозицию(любую),Москву,Кремль,Петрова с Башировым и местных неграждан)))Латыши же ,,хавают,,любые байки от правительства,которые им пишет,,Шехерезада-Сорос,,уже какой год.
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Ну 19 минут назад
Все эти"слабаки"ничего путного не сумели сделать. На протяжении всех 27 лет все только разрушали и уничтожали.Теперь поняв,что как никогда слабы(что и подтвердили последние выборы),пытаются всякими путями сохранить хоть что-то.Пытаются любыми махинациями,созданием различных коалиций,любыми способами удержаться у власти.Сколько при этом грязи вылил друг на друга,а сколько раз вали и вводили в заблуждения?Не долго"таким друганам"осталось.
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