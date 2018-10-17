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Национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK призывает президента Раймонда Вейониса выдвинуть на должность премьера кандидата, который мог бы "объединить как можно более широкую коалицию латышских сил".

Нацобъединение ответило на предложение Новой консервативной партии (НКП) о модели будущего правительства. В своем ответе оно подчеркивает, что выступает за по возможности широкую правящую коалицию латышских партий.

"Увы, пока партиям не удалось об этом договориться. Чтобы двигаться дальше, VL-TB/LNNK призывает президента страны встретиться с политическими партиями и выдвинуть кандидата в премьер-министры исходя из ранее высказанной позиции и способности кандидата объединить по возможности более широкую коалицию латышских сил", - указывает нацблок.

Партия также назвала свои приоритеты, которые должно будет учесть новое правительство. Это намерение сделать Латвию более дружественным семье государством, укрепление позиций латышского языка и ответственная иммиграционная политика.

VL-TB/LNNK готово сотрудничать и продолжать переговоры со всеми тремя партиями, взявшими на себя инициативу на переговорах о формировании правительства.

Как уже сообщалось, сейчас переговоры о формировании правительства параллельно ведут KPV LV, Новая консервативная партия и "Для развития/За!".

В четверг и пятницу консультации с избранными в Сейм партиями начнет президент Раймонд Вейонис.

Фото: flickr.com