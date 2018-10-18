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Лучшим кандидатом на пост премьер-министра в новом правительстве Латвии является представитель Нацобъединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK Роберт Зиле. Такое мнение в интервью газете Latvijas Avīze высказал бывший президент Латвии Валдис Затлерс.

"Из дебатов, которые сейчас происходят, наиболее стабильное впечатление производит Роберт Зиле. С компетенцией, невозмутимостью, умением дать отпор, если надо, но очень порядочно. Он №1, и за спиной у Зиле партия, которая не дергается и является прогнозируемой. Вторым я поставил бы Артиса Пабрикса, потому что опыт есть опыт. Министерские посты, Европа, где личные связи в интегрированном сообществе – полезная вещь. Молодые кандидаты с меньшим опытом набирают силу, но у них горячие головы. Их надо охладить. Они пока не готовы возглавить правительство. Кроме того, у этих партий нет 51 голоса. Если бы был – пожалуйста, вперед", - сказал Затлерс.

Напомним, по итогам выборов в 13-й Сейм прошли семь партий. Первые три места по количеству мандатов в парламенте заняли "Согласие", Новая консервативная партия и KPV LV. Между тем, переговоры о формировании правительства в настоящее время параллельно ведут KPV LV, Новая консервативная партия и "Для развития/За!".