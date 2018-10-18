Политика |

Объединение "Для развития/За!" своими деструктивными действиями внесло хаос в процесс формирования правтельства, заявил лидер Новой консервативной партии (НКП) Янис Борданс.

Сегодня НКП провела переговоры о формировании правительства с "Новым Единством". Борданс после встречи охарактеризовал ее как конструктивную.

Он подчеркнул, что НКП по-прежнему готова взять на себя формирование правительства и говорить с партиями. По его мнению, решение придет тогда, когда потенциальные партнеры поймут, что предложенная НКП модель правительства была логичной, а специалисты в конкретных областях начнут обсуждение правительственной декларации.

Борданс критиковал "Для развития/За! за деструктивные действия. Если бы эта партия не начала самостоятельные переговоры, представители всех партий вчера и сегодня уже "сидели бы за столом и писали проект правительственной декларации".

Тем временем Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) во время встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом подтвердил ему свою готовность работать в следующем правительстве в коалиции из шести партий.

Председатель правления СЗК Арманд Краузе после встречи сообщил, что партия была ознакомлена с позицией президента по формированию правительства и услышала ясный сигнал о том, что внешнеполитический и оборонный курс Латвии должен оставаться прежним.

"Новое Единство" в свою очередь после встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом не назвало своего фаворита среди потенциальных кандидатов в премьер-министры и готово продолжать переговоры со всеми политическими силами, задействованными в формировании правительства, заявил после встречи с президентом представитель "Нового Единства", министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Как уже сообщалось, переговоры о формировании правительства в данный момент параллельно ведут НКП, "Для развития/За!" и KPV LV.