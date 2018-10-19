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У партий, претендующих на формирование нового правительства Латвии, может состояться и второй круг переговоров с президентом Раймондом Вейонисом. Такое мнение после встречи с главой государства высказал член объединение "Для развития/За!" Артис Пабрикс, пишет Nra.lv.

Он также отметил, что после разговора с Вейонисом стало ясно, чего он ждет от нового правительства.

"Из того, что он нам сообщил, я бы сказал, что на 90% эта программа уже составлена", - сказал Пабрикс.

Он также выразил надежду, что до столетнего юбилея Латвийской Республики партиям удастся договориться.

Напомним, накануне лидер Новой консервативной партии Янис Борданс заявил, что "Для развития/За!" своими деструктивными действиями внесло хаос в процесс формирования правтельства.

Как уже сообщалось, переговоры о формировании правительства в данный момент параллельно ведут НКП, "Для развития/За!" и KPV LV.