Пабрикс надеется, что Латвия встретит столетие с новым правительством (15)

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Политика | 19 октября 2018 года, 07:13

У партий, претендующих на формирование нового правительства Латвии, может состояться и второй круг переговоров с президентом Раймондом Вейонисом. Такое мнение после встречи с главой государства высказал член объединение "Для развития/За!" Артис Пабрикс, пишет Nra.lv.

Он также отметил, что после разговора с Вейонисом стало ясно, чего он ждет от нового правительства.

"Из того, что он нам сообщил, я бы сказал, что на 90% эта программа уже составлена", - сказал Пабрикс.

Он также выразил надежду, что до столетнего юбилея Латвийской Республики партиям удастся договориться.

Напомним, накануне лидер Новой консервативной партии Янис Борданс заявил, что "Для развития/За!" своими деструктивными действиями внесло хаос в процесс формирования правтельства.

Как уже сообщалось, переговоры о формировании правительства в данный момент параллельно ведут НКП, "Для развития/За!" и KPV LV.

Комментарии 15
Сторож2 часа назад
И очень хочется верить,в то,что ни пидарасов,ни придурков,типа пабрикССа,в нём небудет!
1
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Вы уж расстарайтесь2 часа назад
Хоть как-то, но к столетию нужно хоть что-то слепить. А то, что о нас заграница подумает?))))
4
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БТР1 час назад
Эй дырст!
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