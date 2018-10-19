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Взявшим на себя инициативу в формировании правительства Новой консервативной партии (НКП), KPV LV и "Для развития/За!" следовало бы демонстрировать больше зрелости и не посылать своим избирателям сигналы о том, что в случае неудачи они останутся в оппозиции, заявил в передаче LNT "900 секунд" кандидат в премьеры от национального объединения Visu Latvijai!-TB-LNNK Роберт Зиле.

Комментируя процесс формирования правительства, он сказал, что ему непонятны сигналы НКП и KPV LV о том, что одна из этих партий останется в оппозиции, потому что не может идти против воли избирателей, которые в ходе выборов ясно показали, что хотят видеть в активной политике новые лица.

"Прошло только две недели, и это слишком мало, чтобы сдаться и сказать, что что-то не получается. Нужно найти общие знаменатели и не протягивать так много "красных линий", которые могут завести переговоры о формировании правительства в тупик", - сказал Зиле.

В четверг с президентом Раймондом Вейонисом встретились представители четырех партий.

Фото из Flickr/European Parliament