Затлерс прогнозирует раскол СЗК (13)

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Политика | 19 октября 2018 года, 14:52

Вполне возможно, что после итогов выборов в 13-й Сейм Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) может расколоться, заявил в эфире Latvijas radio бывший президент Латвии Валдис Затлерс, пишет Lsm.lv.

По его словам, СЗК отчаянно пытается попасть в правительство, чтобы "быть хотя бы одной ногой внутри" и постепенно вернуть власть.

"Это [желание] слабо прикрыто, но будем реалистами, пойдет ли это на пользу СЗК? Они будут искать виноватых, а раскол – это вполне возможная реальность", - сказал Затлерс.

Комментируя неудачу СЗК на выборах, Затлерс допустил, что партия, олицетворяющая государственную власть, вела не слишком успешную предвыборную кампанию. И это могло вызвать раздражение избирателей.

"То, что правящие партии проигрывают, это понятно. То, что новые партии получают, тоже ясно. Результат отображает процессы, происходящие в нашем обществе", - признал Затлерс.

"Национальное объединение знает, что будет в правительстве. Остальным [придется проглотить] довольно большую жабу. "Единство" прошло через сложнейший период, сплоченно и сильное. В стороне может остаться СЗК, партия Кайминьша или Новая консервативная партия. Двери правительства широко открыты, но никто не знает, как в них войти", - заявил экс-президент.

Комментарии 13
X2 часа назад
а кто такой Затлерс, почему всем так интересно его мнение?

и чему, простите, колоться в СЗК? будет СЗК и Новое СЗК? про крестьян и зелень хоть кто-нибудь из них ещё помнит?...
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Раскол не раскол,какая разница,сбитый клоун?2 часа назад
Ведь всёдело в том,что имбецильные трутни и русофобские вши делят не рабочие места,на которых планируют трудиться на благо Лаптии и её народа,а делят они доходные места на которых при годовой з/п в 25 штук,они планируют поиметь дома и дачи в Юрмале и в Балтэзерсе,авто премиум класса себе и многочисленным хуторским родственникам.Вот и вся суть этого вошканья!
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Ну 2 часа назад
"СЗК"-сбитый летние, собственно как и экс-президент.Сам "правил"государством и ничего при этом не изменил,теперь только умничает (пытается).Пора всю эту шушеру в Бикиерниекский лес,причём в полном составе.
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