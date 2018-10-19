Нацблок: Польша избавилась от советских памятников, а мы когда? (29)

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Политика | 19 октября 2018 года, 16:38

Латвии следует взять пример с Польши и окончательно избавиться от объектов, прославляющих советское прошлое. Об этом в своем Twitter заявил член Нацобъединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK, парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекс.

Так он прокомментировал новость о том, что в Варшаве рабочие приступили к демонтажу памятника Благодарности Красной армии.

"Польша с национал-консервативным правительством по всей Польше снесла памятники, которые прославляют советский тоталитарный режим. И в Латвии настало время!", - написал Иесалниекс.

Этой записью поделился другой член нацблока, депутат Сейма Александр Кирштейнс, оставив также свой комментарий.

"Польша полностью освободилась от большевизма, не только разрушив империалистические памятники, но и выгнав коммунистов из судов. Латвия только в начале этого пути", - написал Кирштейнс.

В комментариях под публикацией Иесалниекса один из пользователей задался вопросом, есть ли в Риге подобные объекты, на что другой напомнил, что в Пардаугаве установлен памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

18 октября в Скарышевском парке Варшавы начали сносить Памятник Благодарности Красной армии. Мемориал был возведен на месте братской могилы 26 советских солдат. Он был открыт 15 сентября 1946 года. Во время реконструкции площади Вашингтона в 1968 году останки красноармейцев были эксгумированы и перезахоронены на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры, а сам памятник перенесли вглубь главной аллеи парка.

Предполагается, что после демонтажа элементы памятника будут переданы музею "Проклятых солдат", посвященному антисоветскому и антикоммунистическому подполью.

Комментарии 29
Только суньте свое рыло1 час назад
А у вас фашисты недобитые НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ!!! быстро вам ваши пальцы кривые пообломаем!!!!
3
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нина1 час назад
ну вот задание новому правительству,снести все памятники,а то уже эти темы надоели про оккупацию,валстс валоду,репрессию,сейчас свежими силами да за работу,ничего важнее для латвии нет,всё остальное подождёт до новых выборов !!!
3
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Правильно1 час назад
нечего вспоминать о нормально организованной системе здравоохранения и образования при проклятом коммунистическом режиме. То ли дело демократия и свобода для тех, у кого есть деньги. Если у семьи нет денег, зачем учить их детей? Пусть талантливых и способных?
Зачем тратиться на лечение нищей скотины? Дешевле на её место принять здоровую (из арабских стран, например).
2
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