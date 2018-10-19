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Латвии следует взять пример с Польши и окончательно избавиться от объектов, прославляющих советское прошлое. Об этом в своем Twitter заявил член Нацобъединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK, парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекс.

Так он прокомментировал новость о том, что в Варшаве рабочие приступили к демонтажу памятника Благодарности Красной армии.

"Польша с национал-консервативным правительством по всей Польше снесла памятники, которые прославляют советский тоталитарный режим. И в Латвии настало время!", - написал Иесалниекс.

Polijas nacionālkonservatīvā valdība visā Polijā nojauc pieminekļus, kas slavina padomju totalitāro režīmu.

Arī Latvijai laiks! https://t.co/R1IFI5nvNW — Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) 19 октября 2018 г.

Этой записью поделился другой член нацблока, депутат Сейма Александр Кирштейнс, оставив также свой комментарий.

"Польша полностью освободилась от большевизма, не только разрушив империалистические памятники, но и выгнав коммунистов из судов. Латвия только в начале этого пути", - написал Кирштейнс.

Polija ir pilnībā atbrīvojusies no boļševisma, nojauc ne tikai imperiālistu pieminekļus, bet arī patriec komunistus no tiesām. Latvija tikai ceļa sākumā. https://t.co/YHDfXGI7wH — Aleksandrs Kiršteins (@akirstei) 19 октября 2018 г.

В комментариях под публикацией Иесалниекса один из пользователей задался вопросом, есть ли в Риге подобные объекты, на что другой напомнил, что в Пардаугаве установлен памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Pārdaugavā viens stabs stāv. — Jānis Ratkevičs (@janis_ratkevics) 19 октября 2018 г.

18 октября в Скарышевском парке Варшавы начали сносить Памятник Благодарности Красной армии. Мемориал был возведен на месте братской могилы 26 советских солдат. Он был открыт 15 сентября 1946 года. Во время реконструкции площади Вашингтона в 1968 году останки красноармейцев были эксгумированы и перезахоронены на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры, а сам памятник перенесли вглубь главной аллеи парка.

Предполагается, что после демонтажа элементы памятника будут переданы музею "Проклятых солдат", посвященному антисоветскому и антикоммунистическому подполью.