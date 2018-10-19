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Представители партии KPV LV во время встречи с президентом Раймондом Вейонисом подтвердили, что правительство будет сформировано без "Согласия". Об этом заявил журналистам лидер KPV LV Артусс Кайминьш.

Кандидат KPV LV на пост премьера Алдис Гобземс после встречи с президентом сказал, что это был "хороший разговор" о новом правительстве, и у президента во время встречи была возможность убедиться в том, что KPV LV намерена сохранить евроатлантической курс и выступает за укрепление власти закона.

С президентом обсуждались также программные вопросы и дальнейший процесс формирования правительства. Гобземс подчеркнул, что в целях стабильности нового правительства партиям необходимо договориться о предстоящей работе.

На следующей неделе KPV LV продолжит встречи с партиями, которые участвуют в формировании правительства.

В настоящее время инициативу формирования правительства на переговорах взяли на себя Новая консервативная партия (НКП), KPV LV и "Для развития/За!".

НКП настаивает на том, чтобы сформировать коалицию из пяти партий, без СЗК и "Согласия". Остальные потенциальные партнеры по правительству считают, что в коалицию должен войти и СЗК.

НКП на прошлой неделе выдвинула предложения по модели правительства и распределении сфер ответственности, но ни одна партия с ними не согласилась.