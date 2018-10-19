Кайминьш заверил Вейониса, что KPV LV не будет сотрудничать с "Согласием" (11)

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Политика | 19 октября 2018 года, 19:00

Представители партии KPV LV во время встречи с президентом Раймондом Вейонисом подтвердили, что правительство будет сформировано без "Согласия". Об этом заявил журналистам лидер KPV LV Артусс Кайминьш.

Кандидат KPV LV на пост премьера Алдис Гобземс после встречи с президентом сказал, что это был "хороший разговор" о новом правительстве, и у президента во время встречи была возможность убедиться в том, что KPV LV намерена сохранить евроатлантической курс и выступает за укрепление власти закона.

С президентом обсуждались также программные вопросы и дальнейший процесс формирования правительства. Гобземс подчеркнул, что в целях стабильности нового правительства партиям необходимо договориться о предстоящей работе.

На следующей неделе KPV LV продолжит встречи с партиями, которые участвуют в формировании правительства.

В настоящее время инициативу формирования правительства на переговорах взяли на себя Новая консервативная партия (НКП), KPV LV и "Для развития/За!".

НКП настаивает на том, чтобы сформировать коалицию из пяти партий, без СЗК и "Согласия". Остальные потенциальные партнеры по правительству считают, что в коалицию должен войти и СЗК.

НКП на прошлой неделе выдвинула предложения по модели правительства и распределении сфер ответственности, но ни одна партия с ними не согласилась.

Комментарии 11
Карина1 час назад
Да про это уже сразу же после выборов было сказано опытными людьми. Соберу первое, второе правительство и тогда позовут Согласие. Мол латыши так сразу не могут признать, что вилы грабли вылезли, надо для электората хорошее шоу показать.
А ещё большая вероятность после вскрытия "мешков" будет очередная буча и апосля внеочередные выборы. Не все успели подчистить хвосты. Далеко не все понимаю что сейчас идёт борьба местных аллигаторов и степиндиатов Сороса.
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Разуй глаза1 час назад
Да какой нахрен Ишаков и Домбровский младший, далёк ты от происходящего. Тебе дурилке, пора занимать место в зале пока не тесно... Проплачен не соросисты и Шкеле, Лембергс с бандами ведут стратегические разборки. Тут не до Саскани и рижской думы. Тут реально территорию на следующие годы под себя поднимают.
А тебе подобным и прочим на пригодным вату в уши и прочее засовывают.
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Саня2 часа назад
Согласосную секту надо запретить.
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