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Сегодня состоялось заседание правления Латвийской ассоциации семейных врачей, а также собрание ее членов, сообщила глава ассоциации Сармите Вейде, пишет Nra.lv.

В ходе встречи медики обсудили актуальные вопросы отрасли.

Собравшиеся констатировали, что в систему электронного здравоохранения по-прежнему не были внесены необходимые изменения, чтобы ее использование стало более удобным. Кроме того, в последнее время возобновились перебои в работе системы.

Проанализировав новую модель финансирования отрасли, врачи также пришли к выводу, что риски для здоровья пациентов, а также для госбюджета в долгосрочной перспективе сохраняются.

"В связи с этим мы призываем новый Сейм отозвать Закон о финансировании здравоохранения. Учитывая осуществляемый до сих пор курс отрасли, мы считаем, что нужен новый министр здравоохранения и другая, долгосрочная и подходящая Латвии политика в этой сфере", - сказала Вейде.

Министр здравоохранения Анда Чакша

Напомним, ранее в Ассоциации семейных врачей заявляли о готовности провести акцию протеста из-за недочетов и нарушений в системе электронного здравоохранения.

Фото: flickr.com/Ed Furry; /Veselības ministrija