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После прошедших в четверг и пятницу консультаций с политическими партиями президент Раймонд Вейонис рассмотрит кандидатуры Алдиса Гобземса (KPV LV), Янис Борданса (Новая консервативная партия, НКП) и Артиса Пабрикса ("Для развития/За!") на должность премьер-министра, сообщили в канцелярии президента.

Президент ожидает, что в ходе дальнейших консультаций партий будет достигнута договоренность о поддержке парламентского большинства одному из этих кандидатов.

Президент выдвинет только такого кандидата на пост премьер-министра, в отношении которого не будет никаких сомнений в его возможности получить допуск к государственной тайне, и во время прошедших встреч Вейонис предложил всем трем потенциальным кандидатам подать необходимые документы.

Pēc konsultācijām ar politiskajām partijām Valsts prezidents @Vejonis paziņojis, ka turpinās izvērtēt @AldisGobzems, @Bordans un @Pabriks kandidatūras uz Ministru prezidenta amatu. Valsts prezidents sagaida, ka tiks panākta vienošanās par atbalstu vienam no šiem kandidātiem. pic.twitter.com/IdYuv5Hh82 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) October 19, 2018

"Чтобы создать предпосылки для развития страны в долгосрочной перспективе, в интересах всего общества сформировать стабильное, способное принимать решения и дееспособное правительство, у которого в 13-м Сейме будет поддержка большинства. От политических партий я ожидаю ответственных и решительных действий, чтобы как можно скорее договориться об очертаниях коалиции и предстоящих задачах", - подчеркнул Вейонис.

Президент в ходе переговоров с партиями назвал важнейшие задачи правительства - неизменный евроатлантический курс, усиление безопасности, выделение не менее 2% от ВВП на оборонные нужды, готовность продолжить реализацию начатых реформ в образовании, здравоохранении, налоговой политике, а также готовность к новым реформами и способность разработать сбалансированный государственный бюджет.

Кроме того, Вейонис в числе важнейших вопросов назвал укрепление законности, в том числе судебной системы, улучшение системы неплатежеспособности, усиление общественных СМИ, укрепление финансовой сферы, в том числе в сфере борьбы с отмыванием денег.

Во время встреч президент проинформировал представителей партий о том, что вновь намерен подать в Сейм законодательные инициативы о детях неграждан и повышении качества законов.

В соответствии с Конституцией президент может выдвинуть кандидата в премьеры после того, как на первое заседание 6 ноября соберется Сейм нового созыва и действующий Кабинет министров сложит свои полномочия.

В настоящее время инициативу формирования правительства на переговорах взяли на себя НКП, KPV LV и "Для развития/За!".

НКП настаивает на том, чтобы сформировать коалицию из пяти партий, без СЗК и "Согласия". Остальные потенциальные партнеры по правительству считают, что в коалицию должен войти и СЗК.

НКП на прошлой неделе выдвинула предложения по модели правительства и распределении сфер ответственности, но ни одна партия с ними не согласилась.

Президент встретился с представителями всех прошедших в Сейм партий, в том числе с "Новым Единством", нацблоком, СЗК и "Согласием"

Фото: president.lv,flickr.com