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В Даугавпилсской думе фактически развалилась правящая коалиция, которую сформировали председатель думы Рихард Эйгимс с парой единомышленников из списка "Нашей партии" и шесть депутатов из Латгальской партии, а влияние себе начала возвращать партия "Согласие". Об этом пишет NRA со ссылкой на Латвийское радио.

Вследствие несогласия внутри коалиции на минувшей неделе было заменено руководство двух комитетов думы — депутат от оппозиционной партии "Согласие" Валерий Кононов сменил лидера Латгальской партии, экс-председателя думы Яниса Лачплесиса в должности председателя хозяйственного комитета, а другой представитель "Согласия" Михаил Лавренов будет руководить жилищным комитетом, в руководстве которого он сменил Игоря Прелатова ("Наша партия").

Лачплесис пояснил, что договор коалиции между Латгальской партией и "Нашей партией" фактически больше не действует.

"Своим поступком, попытавшись результаты своего неудачного хозяйственного действия свалить на партнеров по коалиции, а также некорректными и очерняющими заявлениями, они создали ситуацию, когда договор коалиции больше не работает. Депутаты Латгальской партии готовы продолжить свою работу в Даугавпилсской думе и заботиться о том, чтобы начатые нами программы были реализованы. Чтобы дума могла эффективно работать, мы готовы начать консультации с другими политическими силами", - указал он.

Лачплесис заявил, что Даугавпилс под руководством Эйгимса "доживет до самых дорогих тарифов на теплоэнергию в Латвии", потому что предприятие самоуправления Daugavpils siltumtīkli закупает газ по договору, заключенному в ноябре 2017 года, и в котором цена газа не является аналогичной другим самоуправлениям.

"Может быть, это намеренное действие, чтобы, повышая цену на отопление, дискредитировать муниципальное предприятие и найти бы причины вернуть эту отрасль частникам. Однажды, примерно десять лет назад, Эйгимс такой договор уже заключил. Мне в тот раз его удалось разорвать", — высказал Лачплесис подозрения в отношении Эйгимса.

Лачплесис также упрекнул Эгимса в удорожании многих проектов, за которыми можно скрыть интересы отдельных предпринимателей.

"Если мы посмотрим статистику, в Латвии цены на строительство с июня 2017 года до июня этого года возросли на 4,8%, в том числе зарплата — примерно на 8%. В Даугавпилсе этот прирост примерно составляет 48%, а в отдельных проектах — даже 100% и выше. Это уже показывает, что такая ситуация вне любой логики", — указал политик.

В свою очередь, депутат думской оппозиции Андрей Элксниньш ("Согласие"), который за год до деятельности Эйгимса сам потерял должность мэра Даугавпилса, рассказал, что представители коалиции из обоих политических сил уже обратились к "Согласию" с предложениями о смене руководства думы и создании новой коалиции. Элксниньш добавил, что в этой ситуации, когда продолжаются политические ссоры, "Согласие" не может пойти в коалицию ни с одной из упомянутых партий.

Элксниньш также считает, что Daugavpils siltumtīkli движется к приватизации, чего его партия постарается не допустить.

Председатель Даугавпилсской думы Рихард Эйгимс, комментируя перестановки в хозяйственном комитете, указал, что приоритетом сейчас является не удовлетворение личных и политических амбиций, а совместная работа на пользу города и жителей. По его словам, действия думы должны опираться на широкую коалицию, где у каждого депутата была бы возможность продуктивно работать именно в той сфере, где является профессионалом.

В 2017 году после выборов в самоуправления Элксниньш создал коалицию с Эйгимсом, оставив в оппозиции многолетнего мэра города Яниса Лачплесиса. Однако вскоре среди партнеров по коалиции возникли разногласия, и в сентябре прошлого года Элксниньш потерял кресло мэра, а о коалиции договорились Эйгимс и Лачплесис.

Фото: flickr.com/Saeima, Lauris Veips/LSM