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Латгальская партия выходит из коалиции с представляемой мэром Даугавпилса Рихардом Эйгимсом "Нашей партией", в связи с чем коалиция в городской думе прекратила действовать, заявил на пресс-конференции председатель Латгальской партии Янис Лачплесис.

В Даугавпилсском самоуправлении представлены три партии. В правящей коалиции работают два депутата "Нашей партии" и шесть депутатов Латгальской партии. Пять депутатов "Согласия" работают в оппозиции.

Главным разногласием с партнерами по коалиции Лачплесис назвал ситуацию на муниципальном предприятии теплоснабжения Daugavpils siltumtīkli.

После распада коалиции заместитель председателя гордумы Янис Дукшинскис (Латгальская партия) планирует остаться в должности, так как намерен закончить начатые проекты.

Айвар Брокс (Латгальская партия), делегированный партией на переговоры о формировании новой коалиции, на пресс-конференции заявил, что следующий мэр Даугавпилса должен представлять Латгальскую партию, а три его заместителя - каждую из представленных в думе партий, но это не должны быть Эйгимс и Андрей Элксниньш ("Согласие").

Лачплесис считает, что ряд голосований в думе показал, что уже сформировалась новая коалиция - "Нашей партии" и "Согласия".

Элксниньш указал, что единственный выход, который позволит Даугавпилсскому самоуправлению работать конструктивно, - это повторные выборы думы. Он считает заявление Лачплесиса о выходе из коалиции "просто фикцией".

По его словам, "Согласие" не готово войти в коалицию ни с "Нашей партией", ни с Латальской партией, пока их лидеры претендуют на высокие посты в думе.

Фото: grani.lv